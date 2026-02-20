Wenige Augenblicke nur dauerte es, dann befreite sich Alysa Liu von der letzten kleinen Fessel. Die Kür, die ihr am Ende die Goldmedaille bringen sollte, hatte sie soeben absolviert. Aber schon kurz nachdem sie vom Eis gegangen war, konnte man Liu in ihrer kompletten Ausdrucksstärke erkennen. Sie lachte begeistert, als sie ihren Trainern in die Arme fiel. Dann öffnete sie ihr Haarband und zeigte ihr Haar, braun und platinumgold gestreift wie ein Tigerfell. Seit ihrem Comeback fügt die US-Amerikanerin Jahr für Jahr einen Farbring hinzu, „wie die Ringe bei einem Baum“, sagt sie.