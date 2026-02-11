Wochenlange Turniervorbereitungen wie im Fußball oder Handball? Eishockeyspieler sind da nicht besonders anspruchsvoll. Kapitän Leon Draisaitl kam am vergangenen Freitag aus Edmonton angeflogen, um die deutsche Flagge ins Giuseppe-Meazza-Stadion zu tragen, die anderen Nordamerika-Profis sogar erst am Sonntag. An diesem Donnerstag (21.10 Uhr, ZDF/Eurosport) startet das Team des Deutschen Eishockey -Bundes (DEB) gegen Dänemark in die Gruppenphase. Ist das zeitlich nicht sehr knapp? Nico Sturm sagt: „Mir kamen die vier Tage schon lang vor.“

Die NHL hat ihren Angestellten die Freigabe für die Olympischen Spiele erteilt, zum ersten Mal seit 2014. Aber man muss es ja nicht übertreiben mit der Großzügigkeit. Sturm, 30, Angreifer von den Minnesota Wild, sieht in der kurzen Vorbereitungszeit kein Problem. „Eishockey wird überall relativ gleich gespielt“, sagt der Augsburger.

Seine ersten Eindrücke von der Mannschaft sind ebenso gut wie jene von der Halle: „Ist schön geworden.“ Mit einer Ausnahme: „Das Eis ist schon tough“, sagte Sturm nach dem Training in der noch zuschauerfreien Santagiulia-Arena, um deren Fertigstellung (oder eben nicht) es in den Monaten vor den Spielen so viele Zweifel gab: „Es ist brutal weich. Und dadurch, dass so viele Teams drauf sind, hat es keine Zeit, sich zu erholen. Es ist auch ziemlich warm hier drin. Wenn die Bude dann erst mal voll ist, tut das dem Eis wahrscheinlich nicht gut.“ Aber die Bedingungen sind ja nun mal für alle gleich, und für die ersten beiden Spiele gegen Dänemark und Lettland (Samstag) muss die deutsche Mannschaft ohnehin in die kleinere Halle nach Rho pendeln.

Die deutsche Mannschaft ist die mutmaßlich beste und mit dem größten Talent gesegnete, die je zu Olympischen Spielen gefahren ist

Hier wie dort ist die Eisfläche klein, kleiner sogar, als es die NHL-Profis gewohnt sind, in der Länge etwa einen Meter kürzer. Sturm folgert daraus, dass „das Spiel sehr schnell werden wird“, viel rauf und runter: „Einen Spaziergang braucht man da keinen zu machen, das ist klar.“ Schon gar nicht gegen die Dänen, gegen die das deutsche Team zuletzt bei der WM im vergangenen Jahr das entscheidende Spiel 1:2 verlor. Und damit erstmals seit 2018 – kurz nach dem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang – den Einzug ins Viertelfinale verpasste. Allerdings war das noch eine völlig andere deutsche Mannschaft und nicht die mutmaßlich beste und mit dem größten Talent gesegnete, die je zu Olympischen Spielen gefahren ist. So sehen es die meisten Experten.

Acht aktuelle und drei ehemalige NHL-Profis sowie mehrere Spieler mit Erfahrung in nordamerikanischen Ligen hat Bundestrainer Harold Kreis in seinen Kader berufen, an der Spitze Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers, dem er sogleich das Kapitänsamt übertrug. Für ihn musste Moritz Müller, mit 39 Jahren das älteste Mitglied des gesamten Olympia-Kaders und laut Kreis ein „Kulturträger der Nationalmannschaft“, seine Rolle abgeben. „Aber ehrlich: Mir ist egal, wer das C (für Captain, Anm. d. Red.) auf dem Trikot trägt“, sagt Nico Sturm. „Jeder weiß, dass Leon das Aushängeschild unserer Mannschaft ist, der Mo ist da auch nicht sauer. Er braucht keinen Buchstaben auf dem Trikot, um ein Leader zu sein. Wenn er etwas sagt, hören wir trotzdem darauf.“

Wichtig, das betonen alle, werde sein, sich möglichst schnell an die Gegebenheiten zu gewöhnen und die sogenannten kleinen Dinge richtigzumachen. Harold Kreis sagt: „Wir wollen unser Spiel durchziehen, die Scheibe gut bewegen und die Dänen zu Fehlern zwingen.“ Für Nico Sturm heißt das: Bullys gewinnen (und damit Scheibenbesitz) und den Gegner im Forecheck unter Druck setzen: „Wir werden nicht viel zaubern können.“