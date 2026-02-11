„Best on best“, die Besten gegen die Besten, so lautet der simple Slogan für das olympische Eishockeyturnier. Erstmals seit 14 Jahren hat die nordamerikanische NHL ihren Profis die Teilnahme an den Olympischen Spielen erlaubt, es wird ein Turnier der Superlative werden. Das Team des deutschen Eishockeybundes hat acht NHL-Profis in seinen Reihen und gilt nach Meinung vieler Experten als das beste, das je zu Olympischen Spielen gefahren ist. Das liegt insbesondere an Stürmer Leon Draisaitl, 3o, von den Edmonton Oilers, NHL-Topscorer, Toptorjäger, Topverdiener, deutscher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier und seit Montag offiziell Kapitän der Mannschaft in Mailand. Ein Treffen im olympischen Dorf.