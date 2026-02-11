Zum Hauptinhalt springen

Deutsche Eishockey-Frauen bei Olympia„Auch Kanada ist schlagbar“

Dynamischer Antritt: Laura Kluge (rechts) auf dem Weg zum Siegtor gegen Italien. Die Berlinerin führt die Scorerwertung des olympischen Turniers mit sieben Punkten an.
Dynamischer Antritt: Laura Kluge (rechts) auf dem Weg zum Siegtor gegen Italien. Die Berlinerin führt die Scorerwertung des olympischen Turniers mit sieben Punkten an. (Foto: Sarah Stier/Getty)

Die deutschen Eishockeyspielerinnen stehen im olympischen Viertelfinale. Auf ihren Gegner müssen sie noch warten, wahrscheinlich wird es der Rekord-Olympiasieger.

Von Johannes Schnitzler, Mailand

Vorher war einiges klar gewesen: Deutschland und Italien waren beide bereits vor ihrem Aufeinandertreffen im abschließenden Gruppenspiel für das Viertelfinale im olympischen Frauen-Eishockeyturnier qualifiziert. Nach dem mit einigen blauen Flecken erkämpften 2:1-Sieg der DEB-Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod war Platz zwei in der Abschlusstabelle der Gruppe B sicher, dafür war wieder einiges unklar.

Denn gegen wen Deutschland im Viertelfinale antritt und wann, muss sich erst erweisen. Die USA werden es nicht sein, so viel ist gewiss nach dem 5:0-Sieg der Amerikanerinnen am Dienstagabend gegen Kanada. Die Entscheidung fällt zwischen dem fünfmaligen Olympiasieger und Finnland. Die zunächst verschobene Partie wird am Donnerstag (14.30 Uhr) nachgeholt. Die Finninnen waren zu Turnierbeginn von einer Noroviruswelle erfasst worden.

Im deutschen Team stellt man sich auf ein Duell mit Kanada am Samstag ein, dem Rekord-Olympiasieger und 13-maligen Weltmeister. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagte Siegtorschützin Laura Kluge am Dienstag. Die Stürmerin der Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL liegt mit drei Treffern und vier Vorlagen an der Spitze der Scorerwertung des Turniers. Sie sagt, Kanada spiele zwar „schon noch in einer anderen Liga“.  Aber: „Wenn sie einen schlechten Tag haben, sind sie schlagbar. Egal, wie es ausgeht, für uns kann es nur gut ausgehen.“ So sieht es auch der Bundestrainer: „Sie sind auch Menschen. Sie ziehen ihre Schlittschuhe genauso an wie wir.“ MacLeod muss es wissen: Er ist Kanadier.

