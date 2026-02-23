Colton Parayko ist ein Kerl wie ein Baum. 1,97 Meter groß, 104 Kilogramm schwer. Vor einem Jahr prügelte er sich auf dem Eis mit dem Amerikaner J.T. Miller bei einem Turnier, das nur dadurch so etwas wie Bedeutung, oder besser: Beachtung erlangt hatte, dass US-Präsident Donald Trump Kanada zuvor provoziert und als künftigen 51. Bundesstaat der USA herabgewürdigt hatte. Auf dem Höhepunkt der Spannungen zwischen Paraykos Heimat Kanada und den USA knallte es heftig beim „Four Nations Faceoff“, beide Seiten wollten schon mal einen Gruß über die Grenze schicken: 2026, im Februar, treffen wir uns in Mailand.