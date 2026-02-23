Colton Parayko ist ein Kerl wie ein Baum. 1,97 Meter groß, 104 Kilogramm schwer. Vor einem Jahr prügelte er sich auf dem Eis mit dem Amerikaner J.T. Miller bei einem Turnier, das nur dadurch so etwas wie Bedeutung, oder besser: Beachtung erlangt hatte, dass US-Präsident Donald Trump Kanada zuvor provoziert und als künftigen 51. Bundesstaat der USA herabgewürdigt hatte. Auf dem Höhepunkt der Spannungen zwischen Paraykos Heimat Kanada und den USA knallte es heftig beim „Four Nations Faceoff“, beide Seiten wollten schon mal einen Gruß über die Grenze schicken: 2026, im Februar, treffen wir uns in Mailand.
Eishockey-Olympiasieger USAWer braucht schon Zähne nach dem Erfolg seines Lebens?
Lesezeit: 3 Min.
Jack Hughes verliert erst zwei Schneidezähne und schießt die USA dann im Finale gegen Kanada zum Olympiagold. US-Präsident Trump hat für die Verlierer nur Spott übrig.
Von Johannes Schnitzler, Mailand
Meinung
Deutsches Eishockey-Aus bei Olympia:So viel Talent. So hohe Erwartungen. So tief die Enttäuschung
Lesen Sie mehr zum Thema