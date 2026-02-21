Zum Hauptinhalt springen

Eishockeyfinale Kanada – USA„Einer der größten Momente in der Sportgeschichte“

Lesezeit: 4 Min.

So ging’s beim letzten Mal vor etwas mehr als einem Jahr zu: Der US-Amerikaner Brady Tkachuk (re.) und der Kanadier Sam Bennett verabreden sich auf dem Eis zum trauten Plausch.
So ging’s beim letzten Mal vor etwas mehr als einem Jahr zu: Der US-Amerikaner Brady Tkachuk (re.) und der Kanadier Sam Bennett verabreden sich auf dem Eis zum trauten Plausch. (Foto: Graham Hughes/dpa)

Ein Spiel, das in Nordamerika auf jedem Bildschirm laufen wird: Das Eishockeyfinale der großen Rivalen Kanada und USA ist nicht nur das Olympia-Highlight schlechthin – sondern auch ein hochpolitisches Ereignis.

Von Johannes Schnitzler, Mailand

Wayne Gretzky war da, natürlich, neben ihm saß Mark Messier, zwei NHL-Ikonen. Auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry verfolgte, wie Kanada am Freitag in letzter Minute das 3:2 gegen Finnland schoss und ins olympische Eishockey-Endspiel einzog. Wenige Stunden später folgten die USA mit einem 6:2 gegen die Slowakei.

