Wayne Gretzky war da, natürlich, neben ihm saß Mark Messier, zwei NHL-Ikonen. Auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry verfolgte, wie Kanada am Freitag in letzter Minute das 3:2 gegen Finnland schoss und ins olympische Eishockey-Endspiel einzog. Wenige Stunden später folgten die USA mit einem 6:2 gegen die Slowakei.
Eishockeyfinale Kanada – USA„Einer der größten Momente in der Sportgeschichte“
Lesezeit: 4 Min.
Ein Spiel, das in Nordamerika auf jedem Bildschirm laufen wird: Das Eishockeyfinale der großen Rivalen Kanada und USA ist nicht nur das Olympia-Highlight schlechthin – sondern auch ein hochpolitisches Ereignis.
Von Johannes Schnitzler, Mailand
USA und Kanada:Wieder kracht’s – aber unpolitisch
Präsident Donald Trump heizt die US-Eishockey-Profis vor dem Spiel gegen Kanada politisch an und bezeichnet Premierminister Trudeau als „Gouverneur“. Doch Publikum und Spieler senden ihre eigene Botschaft.
