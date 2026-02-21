Wayne Gretzky war da, natürlich, neben ihm saß Mark Messier, zwei NHL-Ikonen. Auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry verfolgte, wie Kanada am Freitag in letzter Minute das 3:2 gegen Finnland schoss und ins olympische Eishockey-Endspiel einzog. Wenige Stunden später folgten die USA mit einem 6:2 gegen die Slowakei.