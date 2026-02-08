Das Gesicht unter der gelben „Team D“-Mütze war etwas bleich. Jetlag. „Ich bin schon seit fünf Uhr wach“, sagte Leon Draisaitl . Ein paar Mal öffnete er seine rechte Faust und schloss sie wieder. So wie man das macht, wenn man seine Hand entspannen will. Muskelkater vom Fahne tragen am Abend zuvor bei der Eröffnungsfeier im San Siro? Tatsächlich sei ihm irgendwann fast der linke Arm eingeschlafen, erzählte Draisaitl am Tag danach in Mailand und lachte. „Ich habe das Ding aber auch ordentlich geschwungen.“

Man darf konstatieren: Draisaitl trug nicht nur die schwarz-rot-goldene Fahne, sondern auch das deutsche Outfit mit größtmöglicher Grandezza.

Der Kölner, seit zwölf Jahren Profi in der nordamerikanischen NHL, ist das Gesicht der deutschen Mannschaft – nicht nur des Eishockeyteams. Mit mehr als 40 Prozent der Stimmen bestimmten die Athletinnen und Athleten ihn dazu, sie beim Einzug der Nationen anzuführen. Aus dem Lager der Eiskunstläufer, von denen nur Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan an der Zeremonie teilnahmen, kam die Mitteilung, dass das Eistanzpaar „in der ersten Reihe nach dem Fahnenträger Leon Draisaitl“ ins Stadion gelaufen sei. Da schwang schon fast ein wenig Stolz mit, in seiner Nähe gewesen zu sein.

Es sei ihm „eine besondere Ehre“ und einer der größten Momente seiner Karriere gewesen, „dieses Flair und diesen Vibe miterleben zu dürfen“, sagte der 30-Jährige, für den es die ersten Spiele sind. Gleichwohl betonte er: „Es geht hier nicht um mich.“

Anführer ja, allein verantwortlich nein, so sieht Draisaitl das. „Dafür ist Eishockey zu schwer, als dass man allein etwas ausrichten kann. Das funktioniert nicht. Wenn wir hier irgendwas erreichen wollen, dann nur über die Mannschaft.“ Dass er etwas erreichen will, daran lässt er keinen Zweifel: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft zusammen. Wir haben jeden Aspekt dabei, den du in einer Mannschaft haben möchtest. Wir freuen uns alle sehr darauf, der Welt zeigen zu können, wie gut wir Eishockey spielen können.“

Weil es ein kurzes Turnier ist mit erst einmal nur drei Gruppenspielen, sei es entscheidend, dass die Mannschaft – mit sieben aktuellen und einigen ehemaligen NHL-Profis so gut besetzt wie noch nie – sich schnell finde und jeder seine Rolle akzeptiere. „Dann glaube ich, dass da sehr, sehr viel drin ist für uns.“ Auftaktgegner ist am Donnerstag (21.10 Uhr) Dänemark, in den weiteren Partien warten Lettland (Samstag) und Weltmeister USA (Sonntag) auf die deutsche Mannschaft. Alle Gegner seien stark, „da ist kein Team dabei, über das man einfach mal so drüberfliegt“.

Draisaitls Rolle ist klar: Er steht an der Spitze. NHL-Torschützenkönig, Topscorer, MVP. Sportler des Jahres in Deutschland. Bestbezahlter Eishockeyspieler der Welt, wichtiger: Einer der besten Spieler der Welt, „an vielen Abenden der beste“, wie sein Freund und Teamkollege bei den Edmonton Oilers, der Kanadier Connor McDavid, sagt. McDavid muss es wissen, er gilt an den meisten anderen Abenden als der Beste. An Draisaitl wird sich die Mannschaft orientieren, auch wenn sie in Moritz Seider (Detroit) oder Tim Stützle (Ottawa) weitere Weltklassespieler in ihren Reihen weiß. „Nüchtern betrachtet ist Leon der derzeit größte deutsche Sportler“, sagt der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller.

Draisaitl nimmt die Last der Verantwortung bemerkenswert gelassen auf sich. Als wäre sie ein Fähnchen, das er nur mal ordentlich schwingen müsse. „Ich versuche, mein Spiel zu Olympia zu bringen, das, was ich auch in der NHL und in Edmonton mache.“ Und das sah zuletzt so aus: Am Dienstag Spiel in Toronto. Dann die Nachricht: Fahnenträger. Am Mittwoch „Battle of Alberta“, das Derby gegen die Calgary Flames, zwei Tore, eine Vorlage von Draisaitl. Rückflug nach Edmonton, weiter via Montreal nach Mailand. Ankunft Freitag, 9.30 Uhr. Am Abend San Siro. Samstagvormittag: Treffen mit dem Bundespräsidenten („sehr cool, ihn kennenlernen zu dürfen“) im olympischen Dorf.

„Anstrengend“ sei vielleicht das falsche Wort, um diese 72 Stunden zu beschreiben, fand Draisaitl. Es seien vielmehr drei Tage „mit vielen Emotionen und Gedanken“ gewesen. Ehe am Sonntag die anderen NHL-Profis in Mailand eintrafen, ging er am Nachmittag dann noch in die Trainingshalle, den Rost aus den Knochen schütteln, ein paar Schüsse abgeben. Mal wieder ordentlich den Schläger schwingen.