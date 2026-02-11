Videodrohnen sind die Basejumper unter den Kameras, sie rasen über Abfahrtspisten hinweg, verfolgen Skispringer in der Luft und düsen durch die olympische Eisrinne. Die winzigen Fluggeräte erzeugen faszinierende Bilder und setzen den Ton dieser Olympischen Winterspiele, mit einem ganz eigenen Sound: ein Surren, als befinde sich der Zuschauer an einer Carrerabahn. Die winzigen Flugkameras wirken wie von unsichtbaren Fäden gezogen. Nur, dass die Fäden eben nicht aus Stoff bestehen, sondern aus Funksignalen aus der Hand von speziell trainierten Piloten. Menschen wie Alexander Andy.