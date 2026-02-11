Zum Hauptinhalt springen

Drohnen bei OlympiaÜberall surrt es

Lesezeit: 4 Min.

Marco Odermatt rast die Stelvio hinab, die Videodrohne rast hinterher.
Marco Odermatt rast die Stelvio hinab, die Videodrohne rast hinterher. (Foto: Christian Hartmann/Reuters)

Ein Sound wie an der Carrerabahn: Bei Skirennen, an der Schanze und im Eiskanal liefern Videodrohnen bei Olympia beeindruckende Bilder. Ein Pilot erklärt, wie schwer die kleinen Fluggeräte zu steuern sind.

Von Korbinian Eisenberger, Antholz

Videodrohnen sind die Basejumper unter den Kameras, sie rasen über Abfahrtspisten hinweg, verfolgen Skispringer in der Luft und düsen durch die olympische Eisrinne. Die winzigen Fluggeräte erzeugen faszinierende Bilder und setzen den Ton dieser Olympischen Winterspiele, mit einem ganz eigenen Sound: ein Surren, als befinde sich der Zuschauer an einer Carrerabahn. Die winzigen Flugkameras wirken wie von unsichtbaren Fäden gezogen. Nur, dass die Fäden eben nicht aus Stoff bestehen, sondern aus Funksignalen aus der Hand von speziell trainierten Piloten. Menschen wie Alexander Andy.

