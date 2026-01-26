Man braucht selbstverständlich nicht darüber zu streiten, dass Leon Draisaitl einer der herausragenden deutschen Sportler seiner Generation ist. So viele Tore, Auszeichnungen, Rekorde hat er schon gesammelt, und wer weiß, wie weit er bei seiner ersten Olympia-Teilnahme in Mailand Deutschlands Eishockeymannschaft führen kann. Und dennoch, bei all seiner Klasse: Für einen traditionell prestigeträchtigen Job bei den Spielen ist er nicht die passendste Person – als Fahnenträger des deutschen Teams.
MeinungDeutsches Olympia-TeamLeon Draisaitl als Fahnenträger? Es gibt passendere Kandidaten
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 2 Min.
Schon wieder nominiert der DOSB einen prominenten Namen als Fahnenträger bei Olympia. Das ist kein gutes Signal.
