DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht die Entscheidung über eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio beim Internationalen Olympischen Komitee in den besten Händen. "Spekulationen helfen uns dazu nicht weiter, sondern wir sollten in vollem Umfang auf das IOC vertrauen, das sehr eng mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeitet", sagte Hörmann am Sonntag. Letztlich werde "in einigen Wochen eine klare Entscheidung zu treffen sein", fügte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes an.

Das IOC hält trotz der Coronavirus-Pandemie derzeit am ursprünglichen Zeitplan mit der Eröffnungsfeier am 24. Juli fest. Kritik an dieser Haltung könne er nachvollziehen, sagte Hörmann, er habe aber auch Verständnis "für die aktuelle Vorgehensweise des IOC in der Form, dass eben Schritt für Schritt zu prüfen ist, was in einer solch schwierigen und einmaligen Situation zu tun oder zu lassen ist".

Athletensprecher Max Hartung befürchtet bei einer möglichen Absage massive Folgen für die Sportlerinnen und Sportler. "Für die Athleten geht es ja neben der sportlichen Perspektive auch um wirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Was passiert mit meinem Sponsorenvertrag, wenn die Spiele ausfallen? Falle ich aus der Sportförderung? Bin ich weiterhin im Olympiakader?", fragte der Fechter in der Rheinischen Post. Hartung plädierte für eine bessere Informationspolitik der Verbände. Er würde sich wünschen, "dass die Weltverbände schnell und proaktiv mit den Athleten kommunizieren und nicht immer über den Umweg der nationalen Verbände".