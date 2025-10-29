Aus aktuellem Anlass sei daran erinnert, wie einer der größten Betrugsskandale des Spitzensports im 21. Jahrhundert ins Rollen kam. Vancouver 2010, das Olympische Dorf der Winterspiele: Ein Kronzeuge vertraut sich der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) an. Witalij Stepanow arbeitet für die russische Anti-Doping-Agentur, die damals den Betrug aber weniger aufdeckt, als dass sie ihren Athleten dabei hilft, nicht aufzufliegen.
MeinungSportpolitik:Um den globalen Anti-Doping-Kampf steht es schlimmer denn je
Kommentar von Johannes Knuth
Die Welt-Anti-Doping-Agentur verfolgt offenbar Informanten, statt diese zu schützen. Das toppt sogar manche Aspekte des russischen Staatsdopingskandals.
