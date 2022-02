Kommentar von Martin Schneider

Man hat es fast schon wieder vergessen, aber Russland nimmt an diesen Olympischen Spielen gar nicht teil. Stattdessen treten Russinnen und Russen in Peking unter dem Namen "Russisches Olympisches Komitee" an, die weiß-blau-rote Landesflagge ist verboten, stattdessen gibt es eine weiße Fahne, auf der eine Flamme in weiß-blau-rot zu sehen ist. Auch die Nationalhymne wird nicht gespielt, stattdessen ein Teil von Tschaikowskis 1. Klavierkonzert, wobei sich die russische Delegation eigentlich das Volkslied "Katjuscha" gewünscht hatte. Das wurde nicht erlaubt. Soll noch einer sagen, das IOC würde nicht durchgreifen.