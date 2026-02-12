Draußen hingen graue, schwere Wolken über den schneebedeckten Dächern von Cortina d’Ampezzo. Und drinnen, in einem Zelt am Rande der Eisbahn „Eugenio Monti“, versuchten Kirsty Coventry, die Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), und Wladyslaw Heraskewytsch, ein Skeletonfahrer aus der Ukraine, zu retten, was nicht mehr zu retten war. Sie habe in diesen Momenten nicht als Präsidentin zu Heraskewytsch gesprochen, sondern als einstige Athletin, berichtete Coventry später, und ja: Sie habe aufrichtig gewollt, dass Heraskewytsch einfach seinen Wettkampf hätte bestreiten können. Auf Bildern war zu sehen, wie ihr Tränen die rot gefrorenen Backen hinunterliefen.