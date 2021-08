Von Saskia Aleythe, Tokio

Handtücher sind ein wichtiges Utensil, das was jeder weiß, der mit tropfender Hose schon mal in die schaurige Leere seiner Schwimmtasche gestarrt hat. Mit Handtüchern kann man vieles anstellen, in Japan dienen sie mit Wasser durchtränkt und Eiswürfeln gespickt auch der Abkühlung. Und weil die vielen fleißigen Helfer in Tokio immer eines zur Hand haben, wurden am Montagabend auch ein paar Trocknungsversuche im Diskusring veranstaltet. Es regnete, und das war schlecht.

Die Portugiesin Liliana Ca musste als Pionierin des Diskus-Schwimmens herhalten, Pfützen hatten sich gebildet, sie rutschte weg und wurde pitschnass. Es war jetzt ein kurioses Finale, das später aus deutscher Sicht auch in ein besonderes mündete: Kristin Pudenz gewann Silber, es war die erste Olympiamedaille einer deutschen Diskuswerferin seit Ilke Wyluddas Triumph 1996 in Atlanta: "Ich kann es immer noch nicht richtig fassen", sagte Pudenz am späten Montagabend im Bauch des Olympiastadions, "mal gucken, wie lange es dauert, dass ich denke: Ja, du hast jetzt die Silbermedaille gewonnen."

Der Wettkampf war nach dem zweiten Versuch unterbrochen worden, wegen des Regens, der die 400-Meter-Hürdenläuferinnen aber nicht vom Weiterrennen abhielt. Carolina Krafzik beendete ihr Olympia-Debüt dabei in 54,95 Sekunden als Gesamtzehnte, sehr respektabel. "Ich dachte, das gibt es doch nicht: In Deutschland hat es das letzte halbe Jahr die ganze Zeit geregnet und jetzt regnet es hier auch", so Krafzik, aber: Sie nahm es gelassen, wie so vieles. Die 26-Jährige ist nur halbtags Profisportlerin, sie hat an einer Schule in Sindelfingen gerade ihr Referendariat abgeschlossen und es trotzdem zu Olympia geschafft. "Ich denke, der Weg passt so für mich", sagte sie.

Nach einer halben Stunde Regenpause ging es auch bei den Diskuswerferinnen weiter, und die, die es zuvor besonders erwischt hatte, durften ihren letzten Versuch wiederholen. Pudenz lag da schon auf dem Bronzerang. Und dann konnte man Sandra Perkovic dabei zuschauen, wie ihre Mine finsterer wurde als der Nachthimmel in Tokio. Die Kroatin war 2016 und 2012 Olympiasiegerin, nun lag sie nur auf Rang vier. Den fünften Versuch jagte sie mit viel Gewalt in die Maschen, Pudenz, die direkt nach ihr in den Ring stieg, schleuderte das Gerät auf 66,86 Meter - persönliche Bestleistung und vor allem: Silber wert.

2018 saß sie bei der EM in Berlin auf der Tribüne und dachte: "Nächstes Jahr versuchst du noch mal alles, was möglich ist."

Schon da lief sie einigermaßen entgeistert zu ihrem Trainer und zog nervöse Kreise durch den Athletenbereich. "Mein Ziel war es, die Top acht zu schaffen. Eine Silbermedaille hätte ich mir nie erträumt", sagte sie später. Im letzten Durchgang konnten Perkovic und Kubas Yaime Perez nicht mehr kontern, die Deutsche wankte ergriffen in den Ring, "schon so aufgelöst", wie sie später zugab. Sie schüttelte ungläubig den Kopf, sie mühte sich, die Konzentration noch mal zusammenzubekommen, die Scheibe flog in die Maschen. Und die Erste, die ihr gratulierte und sie umarmte, war: Sandra Perkovic.

Pudenz musste früh lernen, dass der Sport einen nicht immer belohnt, selbst wenn man sich schon auf einem richtigen Pfad befindet. Sie war gut im Umgang mit dem Diskus, aber beständig schnappten ihr andere den Startplatz bei großen Meisterschaften weg. In einer Werfernation ist die Konkurrenz nun mal groß, auch in Tokio waren wieder drei Deutsche im Finale: Marike Steinacker wurde Achte (62,02), Claudine Vita Neunte (61,80). Einen Schlüsselmoment hatte Pudenz 2018 erlebt, bei der EM in Berlin: "Ich saß auf der Tribüne und dachte mir: Schön, dass sie unten Diskus werfen und ich muss hier sitzen. Nächstes Jahr versuchst du noch mal alles, was möglich ist."

Sie war damals nah dran, ihren Sport aufzugeben, das letzte Aufbäumen kam dann mit einigen Veränderungen einher. Sie stellte ihre Ernährung um - Fette und Kohlenhydrate getrennt essen, mehr Eiweiß - und verlor acht Kilo, was sie schneller und beweglicher im Ring machte. Auch mit Neurotathletik-Training hat sie begonnen, um die Nervenbahnen zwischen Kopf und Fuß zu stimulieren. Das fruchtete, mit Trainer Jörg Schulte arbeitete sie dann an vielen Feinheiten. "Man gibt einiges auf", sagte Pudenz in Tokio; noch als Schülerin war sie aus Herford in Nordrhein-Westfalen auf die Sportschule in Potsdam gewechselt. "Heute, wo ich hier stehe, weiß ich, dass sich alles gelohnt hat", sagte sie. Mit Olympiasiegerin Valarie Allman (68,98) und Bronze-Gewinnerin Perez (65,72) posierte sie für die Fotografen.

"How we survive is what makes us who we are" steht auf Pudenz rechtem Bizeps geschrieben, frei übersetzt: Die Art, wie du überlebst, macht dich aus. Sie hatte es mit dem Mut zur Veränderung probiert - und wurde nun belohnt.