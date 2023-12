Kommentar von Claudio Catuogno

So einfach bekommt man also Olympische Spiele, wenn man nicht gerade Deutschland ist! Da hatten die Franzosen unter der Woche noch leidenschaftlich darüber diskutiert, ob es statthaft ist, während der Sommerspiele 2024 in Paris die Metropreise zu verdoppeln - da flatterte schon der nächste Zuschlag ins Haus: Nur fünfeinhalb Jahre nach der Sommerparty in Paris sollen in Nizza und den französischen Alpen die Winterspiele 2030 stattfinden. Darauf hat sich der IOC-Vorstand festgelegt, der Rest ist Formsache.