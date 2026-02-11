Es war zuletzt ein wenig ruhiger geworden um die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) und ihren Präsidenten Matthias Große, zumindest in der Nachrichtenspalte auf der verbandseigenen Internetpräsenz. Bis zum Mittwoch war dort in der Rubrik „Aktuelles“ die jüngste Nachricht auf den Juni 2025 datiert, in der vermerkt wurde, dass sich das deutsche Shorttrack-Team wacker auf die Olympischen Spiele in Italien vorbereite. Seitdem hat sich durchaus Erbauliches bewegt, es gehen zwölf Athleten in Mailand ihr olympisches Abenteuer an, allen voran Edeltalent Finn Sonnekalb, 18. In die Schlagzeilen spülte es die DESG kürzlich aber durch eine Recherche der ARD. Und die hatte es in sich.
MeinungMissstände im deutschen SportErst die Hausaufgaben an der Basis, dann die Olympiaträume
Kommentar von Johannes Knuth, Mailand
Lesezeit: 2 Min.
Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft steht wegen Vorwürfen der Athletenschikane in der Kritik. Nicht der erste Fachverband im Deutschen Olympischen Sportbund, der von einer Affäre heimgesucht wird.
