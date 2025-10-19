An einem Abend im Hochsommer 2024 – Frankreich und die Welt berauschten sich gerade an den Olympischen Spielen in Paris –, konnte man den Eindruck gewinnen, als wäre das nur noch Formsache: dass der nächste europäische Gastgeber für Olympische und Paralympische Sommerspiele aus Deutschland kommen wird.
Deutsche OlympiabewerbungAbstimmung ins Ungewisse
Lesezeit: 6 Min.
Berlin, Hamburg, München oder Rhein-Ruhr? Bei Deutschlands Olympiabewerbung sind auch nach Jahren an Vorbereitung zentrale Fragen weiter offen – kurz bevor in München das erste Referendum ansteht.
Von Johannes Knuth
Deutsche Spiele-Bewerbung:Was kosten Olympia und Paralympics?
Olympische Spiele sind billiger und flexibler geworden: An dieser These gibt es weiter große Zweifel - zumal die deutschen Bewerber noch immer keine konkreten Finanzpläne vorgelegt haben. Dabei steht in München bald das erste Referendum an.
Lesen Sie mehr zum Thema