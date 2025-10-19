Berlin, Hamburg, München oder Rhein-Ruhr? Bei Deutschlands Olympiabewerbung sind auch nach Jahren an Vorbereitung zentrale Fragen weiter offen – kurz bevor in München das erste Referendum ansteht.

An einem Abend im Hochsommer 2024 – Frankreich und die Welt berauschten sich gerade an den Olympischen Spielen in Paris –, konnte man den Eindruck gewinnen, als wäre das nur noch Formsache: dass der nächste europäische Gastgeber für Olympische und Paralympische Sommerspiele aus Deutschland kommen wird.