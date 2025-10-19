Zum Hauptinhalt springen

Deutsche OlympiabewerbungAbstimmung ins Ungewisse

Lesezeit: 6 Min.

„OlympiJA“ oder „NÖlympia“? Münchens Bürger können noch bis zum 26. Oktober darüber entscheiden, ob sich ihre Stadt weiter für die Sommerspiele bewerben soll.
„OlympiJA“ oder „NÖlympia“? Münchens Bürger können noch bis zum 26. Oktober darüber entscheiden, ob sich ihre Stadt weiter für die Sommerspiele bewerben soll. (Foto: Robert Haas)

Berlin, Hamburg, München oder Rhein-Ruhr? Bei Deutschlands Olympiabewerbung sind auch nach Jahren an Vorbereitung zentrale Fragen weiter offen – kurz bevor in München das erste Referendum ansteht.

Von Johannes Knuth

An einem Abend im Hochsommer 2024 – Frankreich und die Welt berauschten sich gerade an den Olympischen Spielen in Paris –, konnte man den Eindruck gewinnen, als wäre das nur noch Formsache: dass der nächste europäische Gastgeber für Olympische und Paralympische Sommerspiele aus Deutschland kommen wird.

Zur SZ-Startseite

Deutsche Spiele-Bewerbung
:Was kosten Olympia und Paralympics?

Olympische Spiele sind billiger und flexibler geworden: An dieser These gibt es weiter große Zweifel - zumal die deutschen Bewerber noch immer keine konkreten Finanzpläne vorgelegt haben. Dabei steht in München bald das erste Referendum an.

SZ PlusVon Johannes Knuth

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite