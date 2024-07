Knapp drei Wochen vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ist das deutsche Team beinahe komplett. Am Mittwoch verkündete der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Berufung von 215 weiteren Sportlerinnen und Sportlern, einen großen Teil machten in dieser vorletzten Nominierungsrunde die Mannschaftssportarten aus: Neun deutsche Teams werden in Frankreichs Hauptstadt um die Medaillen kämpfen. „Mit der vierten Nominierungsrunde haben wir den bisher größten Teil des Team D ins Boot geholt“, sagte Olaf Tabor, Chef de Mission und DOSB-Vorstand Leistungssport: „Ich freue mich besonders, dass wir mit neun Mannschaften unseren bisherigen Rekord von den Olympischen Spielen Peking 2008 überbieten konnten.“

Das deutsche Aufgebot umfasst nun 382 Athletinnen und Athleten, letztlich sollen es mehr als 400 sein. Die letzte Nominierungsrunde findet am kommenden Freitag statt. Viele der nun Nominierten können bereits umfangreiche Olympiaerfahrung und auch -erfolge vorweisen. So ist bei den Fußballerinnen etwa Alexandra Popp dabei, Gold-Gewinnerin 2016 in Rio. Im Hockey der Frauen und Männer haben Nike Lorenz und Mats Grambusch 2016 jeweils Bronze gewonnen. Im Bahnradsport holten Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger 2021 den Olympiasieg in der Mannschaftsverfolgung. In einigen Mannschaftssportarten, etwa im Handball der Frauen und Männer, nominierte der DOSB zunächst einen Pool. Namentlich werden die Teilnehmenden in den kommenden Tagen verkündet.