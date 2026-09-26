München ist der deutsche Olympiakandidat – nach einem überraschend klaren Sieg gegen Konkurrent „KölnRheinRuhr“. Und alle Beteiligten steigern sich gleich in einen ordentlichen Olympiarausch hinein.

Das erste Triumphgeschrei war verklungen, versöhnliche Töne an die Unterlegenen gerichtet, da gönnte sich die siegreiche Delegation einen kleinen Moment ihres inoffiziellen Landesmottos: des sog. Mia san Mia. Die Münchner nahmen die Bühne im Kurhaus von Baden-Baden ein, rollten ein himmelblaues Banner aus, „München geht ins Rennen, für Deutschland und den Sport“, stand da geschrieben. Dann reichten Helfer himmelblaue Schals aus an alle, die die bayerische Bewerbung unterstützt hatten oder sich spontan der weiß-blauen Olympiaeuphorie anschließen wollten.