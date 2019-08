Enoshima/Japan (dpa/lno) – Die deutschen Segler haben den Test im Olympia-Revier von Enoshima ohne Podiumsplätze beendet. Bei der "Ready Steady Tokyo – Sailing"-Regatta in der Sagami Bucht waren deutsche Boote in sieben von zehn Disziplinen am Start. Drei konnten sich in den Top Ten platzieren: Als bestes Team segelte die Kieler 49er-Crew Justus Schmidt/Max Boehme im 49er auf Platz fünf. "Die Medaillen sind in Reichweite", sagte Steuermann Schmidt am Donnerstag mit Blick auf die Olympischen Spiele in einem Jahr an gleicher Stelle.