Am Abend vor seinen Mitgliederversammlungen lädt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) traditionell zu einem Empfang. Aber noch selten konnte DOSB-Präsident Thomas Weikert dabei so viel Prominenz aus der Politik begrüßen wie vor gut einer Woche im vierten Stock des Kongresshauses Kap Europa in Frankfurt am Main.