Am Abend vor seinen Mitgliederversammlungen lädt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) traditionell zu einem Empfang. Aber noch selten konnte DOSB-Präsident Thomas Weikert dabei so viel Prominenz aus der Politik begrüßen wie vor gut einer Woche im vierten Stock des Kongresshauses Kap Europa in Frankfurt am Main.
Deutsche Bewerbung um SommerspieleGefangen in der Olympia-Matrix
Lesezeit: 7 Min.
München, Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr? Im nationalen Vierkampf um eine Olympiakandidatur geht es um den Spitzenplatz im neuen Bewertungssystem. Doch dieses ist nicht nur sehr kompliziert, sondern auch sehr dehnbar – sogar bis kurz vor der Entscheidung.
Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth
Olympia-Bewerbung in Nöten:Dit is Berlin
Sind bald nur noch drei nationale Olympia-Kandidaten im Rennen? Berlin hat mit schlechten Umfragen, einem fehlenden Referendum und der Finanzlage zu kämpfen. Doch die Verantwortlichen aus Sport und Politik geben sich trotzig.
