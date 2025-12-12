Zum Hauptinhalt springen

Deutsche Bewerbung um SommerspieleGefangen in der Olympia-Matrix

Lesezeit: 7 Min.

Der Berliner Bär mit den olympischen Ringen: Glücklich sieht anders aus. Ob der Bär schon die Matrix im Kopf hat?
Der Berliner Bär mit den olympischen Ringen: Glücklich sieht anders aus. Ob der Bär schon die Matrix im Kopf hat? (Foto: Annegret Hilse/camera4/Imago)

München, Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr? Im nationalen Vierkampf um eine Olympiakandidatur geht es um den Spitzenplatz im neuen Bewertungssystem. Doch dieses ist nicht nur sehr kompliziert, sondern auch sehr dehnbar – sogar bis kurz vor der Entscheidung.

Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

Am Abend vor seinen Mitgliederversammlungen lädt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) traditionell zu einem Empfang. Aber noch selten konnte DOSB-Präsident Thomas Weikert dabei so viel Prominenz aus der Politik begrüßen wie vor gut einer Woche im vierten Stock des Kongresshauses Kap Europa in Frankfurt am Main.

SZ PlusVon Johannes Knuth

