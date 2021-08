Silber bei Olympia:Lukas Dauser turnt wie im Schlaf

Von Volker Kreisl, Tokio

Diesen Film hat Lukas Dauser nun oft gesehen. 500 Mal, schätzt er, und zwar in den vergangenen Tagen. Den Film, wie er zwischen die Holme tritt, sich hinaufschwingt und dann seine Show im Handstand vorführt. Sich nach rechts dreht und wieder nach links, zwischendurch auch unten durchschwingt, und dann wieder hinauf, sich auf einem Arm dreht, um wieder im Handstand zu landen und so weiter. Immer die Beine gestreckt, meistens in den Himmel, ganz im Lot. Dieser Film hat ihn in den Schlaf begleitet, und mit ihm ist er morgens wieder aufgestanden.

Dann, am Dienstag um kurz vor halb sechs abends, hat er der Turnwelt im Barrenfinale von Tokio das Stück live vorgeführt, danach konnte er es endlich loslassen. Dauser, dem 28-jährigen Barrenturner, sind diesmal keine Fehler unterlaufen, er hat seinen Körper programmiert und um halb sechs auf den Knopf gedrückt.

Herausgekommen sind am Ende 15,700 Punkte und eine Silbermedaille, die einzige, die der Deutsche Turner-Bund in Tokio zustande brachte. Gold gewann erwartungsgemäß der Chinese Zou Jingyuan, dessen Übung noch schwerer und noch präziser vorgetragen war - mit einem sagenhaft hoch gestandenen Doppelsalto mit halber Drehung beim Abgang und der entsprechend abgehobenen Note von 16,233 Punkten.

Der Chinese Zou, das wussten Dauser und Bronzegewinner Ferhat Arican, ist unerreichbar

Zou, das wissen Dauser und der türkische Bronzegewinner Ferhat Arican, ist unerreichbar, es sei denn, er stürzt, was aber nicht passiert. Weil der Olympiasieg also ohnehin zu weit weg war, feierten die beiden ihre Medaillen eben so, als wären sie die Besten vom Rest, was die Etikette des Turnens etwas durcheinanderbrachte. Jeder posierte mit seiner Fahne, der Türke auf dem Podium, Dauser mit der deutschen Flagge auf den Holmen, und als sie sich dann noch mit den Fahnen in der Hand umarmten, da verschwanden ihre Köpfe kurz in einer riesigen Hülle aus gelb-rotem Stoff.

Die Anspannung musste ja irgendwie raus. Arican turnte als Erster und gab sich keine Blöße, Dauser wiederum hatte das Pech, dass er lange warten musste, denn er war als Achter und Letzter an der Reihe. Davor durfte er sich die hochkarätigen Übungen anschauen, unter anderem die von You Hao, ebenfalls aus China und mit einer Übung, die in die Nähe von Dausers Potenzial kam.

Der ist ja kein Genie des Turnens, er hat sich all sein Können immer auch erarbeitet mit seinen speziellen Qualitäten. Seine Erfolge verdankt er dem Hang zur Präzision und seiner Beharrlichkeit, jener Waffe des normalen Turners, der seine Grenzen kennt, aber sein Können geduldig auszuschöpfen weiß.

Dauser hat schon als Jugendlicher gelernt, dass ihm der Barren liegt, denn er stellt eine Synthese aus Kraft und Eleganz dar, und ist außerdem ein gutes Ausbildungsgerät. Sein Trainer beim TSV Unterhaching, Kurt Szilier, hatte schon manchen Turnern die Grundlagen einer langen Karriere beigebracht, unter anderem auch Marcel Nguyen, der 2012 in London ebenfalls Olympia-Zweiter am Barren wurde.

Sein Ordnungssinn hilft ihm in den Tagen vor dem Finale. Und in den Nächten

Was Dauser aber von Nguyen unterscheidet, ist die doch sehr starke Liebe zum Detail. Er hat eine nützliche, aber auch etwas zwanghafte Ordnungsliebe, schon zuhause gab es Diskussionen, wenn Tassen und Teller nicht am rechten Platz standen. Dauser hat dies übernommen und ist seinen Eltern dafür heute dankbar.

Denn mit diesem Gefühl, dass er immer weiß, wo alles ist, welches Element am Barren wann vorbereitet, angesetzt und ausgeführt werden muss, wie er ausholen muss, damit der Abgang gelingt - all das hat ihm in dieser Woche vor dem großen Auftritt den Erfolg gerettet. Manche Turner machen sich verrückt, wenn sie vor dem Wettkampf nachts nicht schlafen können. Dauser hat seine inneren Filme gebraucht, sie gaben ihm die nötige Sicherheit.

Nicht nur in den Tagen zwischen Mehrkampf und Barrenfinale war dies eine Stütze, sondern auch schon während der monatelangen Pandemie zuvor. Weil der Weltverband beschlossen hatte, die Luftakrobatik am Barren härter zu beurteilen, erkannte Dauser früh die Zeichen der Zeit.

In seiner Übung fehlen also die Salti zwischendurch, die oft zu tief oder bretthart mit den Oberarmen auf den Holmen gelandet wurden. Dafür aber spart er sich die Abzüge in der Ausführungsnote. Jedoch benötigt man viel Zeit, um seine Übung neu zu kreieren, und noch viel mehr Zeit, bis man sie tatsächlich wie im Schlaf beherrscht.

Lukas Dauser bekam ziemlich genau ein Jahr, also die Zeit, die durch die Verlegung dieser Spiele entstand. Er hatte sich vorgenommen, diesmal vorbereitet zu sein, anders als bei der Weltmeisterschaft 2019 in Stuttgart, als seine Übung noch nicht saß, als er bei einem besonders schwierigen Barren-Handstand nach hinten kippte und absteigen musste. Das, sagte der spätere Silbergewinner von Tokio, sollte ihm nicht mehr passieren.