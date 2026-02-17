Zum Hauptinhalt springen

Wettbewerbe am MittwochDas bringt der Olympia-Tag

Lesezeit: 1 Min.

Während Emma Aicher mit Kira Weidle-Winkelmann in der Team-Kombination über Silber jubelt, ist Mikaela Shiffrin (USA) enttäuscht über Platz 4. Im Spezialslalom am Mittwoch sind beide Medaillenfavoritinnen.
Während Emma Aicher mit Kira Weidle-Winkelmann in der Team-Kombination über Silber jubelt, ist Mikaela Shiffrin (USA) enttäuscht über Platz 4. Im Spezialslalom am Mittwoch sind beide Medaillenfavoritinnen. (Foto: Robert F. Bukaty/AP)

Viertelfinale im Eishockey, Showdown im Slalom: Für die deutschen Olympioniken stehen einige Entscheidungen an.  Auch im Skilanglauf und Biathlon könnten die deutschen Frauen in die Medaillenentscheidungen eingreifen.

Eishockey: Mit einem 5:1-Sieg gegen Frankreich qualifizierte sich die deutsche Auswahl am Dienstag für das Viertelfinale. 24 Stunden nach dem Spielbeginn gegen Frankreich startet dann auch das Viertelfinale gegen das slowakische Team um 12.10 Uhr. Die Slowakei hatte als Erster der Gruppe B kein Playoff-Spiel.

Ski Alpin: In Cortina d'Ampezzo steigt der letzte Wettbewerb dieser Spiele. Im Slalom der Frauen will die Dominatorin dieser Saison Mikaela Shiffrin ihren Olympiafluch ablegen und Gold gewinnen. Kann DSV-Tausendsassa Emma Aicher dazwischengrätschen? Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite um 13.30 Uhr.

LiveOlympia
:Zweierbob: Gold, Silber und Bronze für Deutschland, Lochner siegt

Johannes Lochner gewinnt im Zweierbob vor Francesco Friedrich und Adam Ammour. Die deutschen Curler verpassen das Halbfinale.

Alle Nachrichten im Newsblog

Biathlon: Nach dem vierten Platz der Männer wollen die Frauen eine Staffelmedaille holen. In dieser Saison konnten sie in vier Rennen immerhin zwei dritte Plätze feiern. Anders als sonst wird allerdings nicht Franziska Preuß die Schlussläuferin sein, sondern Vanessa Voigt. Preuß startet als Zweite, gefolgt von Janina Hettich-Walz. Die Staffel eröffnen wird um 14.45 Uhr Julia Tannheimer.

Skilanglauf: Ende Januar hatten Laura Gimmler und Coletta Rydzek im Weltcup die Teamsprint-Generalprobe im Schweizer Goms gewonnen. Heute wollen sie diese Leistung im Finale ab 11.45 Uhr wiederholen und die erste Langlaufmedaille für Deutschland bei diesen Spielen sichern.

Snowboard: In Livigno steht das Finale im Slopestyle der Männer an: Ab 12.30 starten die Athleten und um 13.28 Uhr beginnt dann der finale Lauf. Ohne deutsche Beteiligung gelten Marcus Kleveland (Norwegen), Yiming Su (China) und Dane Menzies (Neuseeland) als Favoriten.

Übertragende Sender am Mittwoch, 18. Februar: ZDF und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) zeigen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Mittwoch, 18. Februar, im Überblick

  • 11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (F)
  • 12.15 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (M)
  • 12.30 Uhr: evtl Ski Freestyle, Aerials (F)
  • 13.28 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (M)
  • 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (F)
  • 14.45 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 6 km (F)
  • 20.15 Uhr: Shorttrack, 500 m (M)
  • 20.59 Uhr: Shorttrack, 3000 m, Staffel (F)
© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Freestylerin aus China
:Alles rotiert und schart sich um Gu

Wo sie antritt, verändert sich das Gefüge: Freestylerin Eileen Gu ist verlässliche Medaillensammlerin, Medienliebling, Unternehmerin – hinter ihrem Strahlen verbirgt sich aber ein schmerzhafter Reifeprozess.

SZ PlusVon Felix Haselsteiner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite