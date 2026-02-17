Eishockey: Mit einem 5:1-Sieg gegen Frankreich qualifizierte sich die deutsche Auswahl am Dienstag für das Viertelfinale. 24 Stunden nach dem Spielbeginn gegen Frankreich startet dann auch das Viertelfinale gegen das slowakische Team um 12.10 Uhr . Die Slowakei hatte als Erster der Gruppe B kein Playoff-Spiel.

Ski Alpin: In Cortina d'Ampezzo steigt der letzte Wettbewerb dieser Spiele. Im Slalom der Frauen will die Dominatorin dieser Saison Mikaela Shiffrin ihren Olympiafluch ablegen und Gold gewinnen. Kann DSV-Tausendsassa Emma Aicher dazwischengrätschen? Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite um 13.30 Uhr.

Live Olympia : Zweierbob: Gold, Silber und Bronze für Deutschland, Lochner siegt Johannes Lochner gewinnt im Zweierbob vor Francesco Friedrich und Adam Ammour. Die deutschen Curler verpassen das Halbfinale. Alle Nachrichten im Newsblog ...

Biathlon: Nach dem vierten Platz der Männer wollen die Frauen eine Staffelmedaille holen. In dieser Saison konnten sie in vier Rennen immerhin zwei dritte Plätze feiern. Anders als sonst wird allerdings nicht Franziska Preuß die Schlussläuferin sein, sondern Vanessa Voigt. Preuß startet als Zweite, gefolgt von Janina Hettich-Walz. Die Staffel eröffnen wird um 14.45 Uhr Julia Tannheimer.

Skilanglauf: Ende Januar hatten Laura Gimmler und Coletta Rydzek im Weltcup die Teamsprint-Generalprobe im Schweizer Goms gewonnen. Heute wollen sie diese Leistung im Finale ab 11.45 Uhr wiederholen und die erste Langlaufmedaille für Deutschland bei diesen Spielen sichern.

Snowboard: In Livigno steht das Finale im Slopestyle der Männer an: Ab 12.30 starten die Athleten und um 13.28 Uhr beginnt dann der finale Lauf. Ohne deutsche Beteiligung gelten Marcus Kleveland (Norwegen), Yiming Su (China) und Dane Menzies (Neuseeland) als Favoriten.

Übertragende Sender am Mittwoch, 18. Februar: ZDF und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) zeigen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Mittwoch, 18. Februar, im Überblick