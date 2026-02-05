Zum Hauptinhalt springen

VorschauDas bringt der Olympia-Tag

Cesc Fabregas, mittlerweile Trainer des Fußballklubs Como 1907 war mit dabei, als das Olympische Feuer weitergegeben wurde. Am Freitag wird es in Mailand entzündet. (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Am Tag der offiziellen Eröffnungs-Zeremonie der Olympischen Spiele 2026 geht es direkt los mit echtem Sport. Neben den Vorrunden im Curling und Eishockey hat wohl auch Lindsey Vonn ihren Auftritt.

Eröffnungsfeier: Am Freitagabend (20 Uhr, Liveblog auf SZ.de) ist es offiziell: Im Mailänder San Siro starten die Olympischen Spiele 2026. Der Eishockeyspieler Leon Draisaitl und die Skispringerin Katharina Schmid werden die deutsche Fahne gemeinsam tragen.

Eishockey: Nachdem das deutsche Eishockey-Team der Frauen am Donnerstag Schweden unterlag, trifft in der gleichen Gruppe Frankreich auf Japan (12.10 Uhr). Am frühen Nachmittag, um 14.40 Uhr, spielt dann Tschechien gegen die Schweiz.

Ski Alpin: Um 11.30 Uhr beginnen die Abfahrtstrainings der alpinen Rennfahrerinnen und Rennfahrer. Nachdem die Wetterlage in Cortina am Donnerstag schon das erste Training der Frauen verhinderte, steht auch das zweite noch auf der Kippe. Sollte es stattfinden, wird es der erste große Stresstest für Lindsey Vonns verletztes Knie.

Eiskunstlauf: Die Qualifikation für die Finalrunde im Teamwettbewerb findet statt. Den Auftakt bildet der Eistanz (9.55 Uhr), es folgt der Paarlauf (11.35 Uhr). Zum Abschluss greifen die Frauen im Einzellauf ein (13.35 Uhr).

Curling: Die Curling-Vorrunde geht weiter: In den Mixed-Doubles starten um 10.15 Uhr drei Partien (Schweden – Großbritannien; Italien – Schweiz; USA – Kanada). Im Anschluss stehen dann noch mal vier Spiele an (Tschechien – USA; Italien – Estland; Südkorea – Großbritannien; Schweden – Norwegen).

