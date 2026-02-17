Zum Hauptinhalt springen

Zoff beim CurlingDie Schieber und Wischer haben ihre Unschuld verloren

Lesezeit: 2 Min.

„You can fuck off“, raunzte der Kanadier Marc Kennedy, nachdem er vom Schweden Oskar Eriksson bezichtigt worden war, einen Stein mit dem Zeigefinger sanft nachjustiert zu haben.
„You can fuck off“, raunzte der Kanadier Marc Kennedy, nachdem er vom Schweden Oskar Eriksson bezichtigt worden war, einen Stein mit dem Zeigefinger sanft nachjustiert zu haben. (Foto: Misper Apawu/AP/dpa)

Schimpfwörter, Gekeife, höhnisches Gelächter: In den Curling-Duellen ist ungewohnt viel Druck auf dem Kessel – auch die Referees scheinen überfordert zu sein.

Von Holger Gertz, Cortina d'Ampezzo

In den Satzungen des schottischen Muthill Curling Clubs, abgefasst 1739, ist festgehalten, dass jeder Fluch mit zwei Shilling Strafe belegt wird. Paragraf 4: „Kein Mitglied darf über die Fehler eines Mitspielers sprechen oder die Offiziellen kritisieren.“ Die Vorgaben wurden über die Jahrhunderte so bereitwillig respektiert, dass Curling zum weltweiten Vorzeigesport heranwuchs: Fairplay selbstverständlich. Bescheißen ausgeschlossen.

Zur SZ-Startseite

Olympische Winterspiele
:Olympia und die Suche nach der perfekten Linie

Während sich Trump Käfigkämpfe im Weißen Haus wünscht, feiern sie in der Olympiastadt Cortina d’Ampezzo einen Sport, der in allem der neuen, brüllaffenartigen Welt entgegensteht. Curling und die hohe Kunst, den Gegner zu achten.

SZ PlusVon Holger Gertz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite