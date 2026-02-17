In den Satzungen des schottischen Muthill Curling Clubs, abgefasst 1739, ist festgehalten, dass jeder Fluch mit zwei Shilling Strafe belegt wird. Paragraf 4: „Kein Mitglied darf über die Fehler eines Mitspielers sprechen oder die Offiziellen kritisieren.“ Die Vorgaben wurden über die Jahrhunderte so bereitwillig respektiert, dass Curling zum weltweiten Vorzeigesport heranwuchs: Fairplay selbstverständlich. Bescheißen ausgeschlossen.