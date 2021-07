Der tschechische Beachvolleyballer Ondrej Perusic ist im Olympischen Dorf in Tokio positiv auf Corona getestet worden, dies teilte das Tschechische Olympische Komitee mit. Damit wurden im Athletendorf bislang vier Infektionsfälle verzeichnet. Perusic, der nach eigener Aussage bereits geimpft war, sollte planmäßig am 26. Juli sein erstes Turnierspiel an der Seite von David Schweiner bestreiten, die Delegation bemühe sich um eine Verlegung, hieß es. Zuvor war ein Mitarbeiter des tschechischen Olympiakomitees bei der Landung in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach offiziellen Angaben sind bislang 61 Infektionsfälle im Zusammenhang mit Olympia in Tokio bekannt. Brian McCloskey, Vorsitzender eines Expertengremiums zur Beratung des IOC, sprach am Montag von "extrem niedrigen" Zahlen.