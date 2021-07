Ein Ruderer aus der serbischen Olympiamannschaft ist knapp drei Wochen vor Beginn der Sommerspiele nach der Landung in Tokio positiv auf Corona getestet worden. Der positive Test ist der dritte einer einreisenden Olympia-Delegation. Schon vor zwei Wochen war es in Ugandas Team zu zwei Positiv- Fällen gekommen. Der serbische Athlet wurde isoliert, die anderen vier begaben sich in eine 14-tägige Quarantäne. Die weitere Wettkampfvorbereitung wird wohl entfallen.