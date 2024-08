Von Holger Gertz, Paris

Hinter der Messehalle Paris Nord, wo die Boxerinnen und Boxer bei diesen Spielen zwischen die Seile treten, fühlt es sich für einen Moment an, als ginge es tatsächlich einfach um Sport. Ein paar Algerier haben sich versammelt, Journalisten und Fans, so leicht ist das nicht auseinanderzuhalten. Sie haben ihre grün-weiß-rote Nationalflagge dabei, mit dem kleinen Exemplar kann man wedeln, das XXL-Tuch legt man sich leicht über die Schultern. Der Schlachtruf der Algerier ist „One two three– Imane Khelif“, und über das Unrunde dieses Reims muss man wegbrüllen, dann passt das.