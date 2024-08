Bei Olympia interessieren nur die Sieger? Stimmt sowieso nicht, schon gar nicht, wenn jemand so verliert wie Angela Carini. Die italienische Boxerin war in Paris in den Ring gestiegen, „um alles zu geben“, wie die 25-Jährige später sagte. Aber schon der erste Treffer, den sie von ihrer algerischen Konkurrentin Imane Khelif, ebenfalls 25, kassierte, setzte ihr zu. Sie suchte Rat bei ihrem Trainer, der schickte sie wieder zurück in den Kampf: Nur jetzt die erste Runde überstehen! Dann der zweite Treffer, wieder eine Auszeit, unerträgliche Nasenschmerzen. Und dann war nach 46 Sekunden alles vorbei – aber nur im Ring. In den Medien und in der Öffentlichkeit ging es jetzt erst los.