Diese Olympischen Sommerspiele sind ein Fest für jeden ambitionierten Fotografen, mit der Kamera in der Hand muss man regelrecht verrückt werden ob der überwältigenden Motivlage. Die Reiter vor dem Schloss in Versailles, die Fechter im Grand Palais, die Skateboarder mit dem Obelisk im Rücken – die Kulisse von Paris raubt einem dem Atem. Und nicht nur dort. Gerade erst ging ein Foto eines Surfers um die Welt, er stand in Tahiti, wo die olympischen Surfer unterwegs sind, kerzengerade aufrecht schwebend in der Luft. Und nun bieten die BMX-Fahrer seit Dienstag optische Sinnestäuschungen vom Feinsten.