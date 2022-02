Nach harten Jahren ist Quentin Fillon Maillet zum aktuell besten Biathleten avanciert. Mit vier Medaillen in Peking hat der Franzose sogar sein Vorbild Martin Fourcade übertroffen - nun will er die ganze Welt stolz machen.

Von Saskia Aleythe, Zhangjiakou

Der Gedanke an Käse hat ihn ganz plötzlich befallen. Im ungünstigsten Moment, Quentin Fillon Maillet lag gerade mit der Waffe unterm Arm auf dem Boden und wollte seine Treffer setzen, da tauchte statt einer schwarzen Scheibe Käse im Diopter auf. Also stand er auf und jagte einmal rüber in den benachbarten Käsekeller, wie man sich Biathlon in Frankreich eben so vorstellt. Dann: ein Biss ins gelbe Glück, nicht herzhaft, sondern genussvoll, wie es sich für einen Franzosen gehört. Zurück auf der Matte dann: natürlich ein Treffer.

Den Werbespot hat Fillon Maillet schon vor Längerem abgedreht, noch mehr als seine kulinarischen Vorlieben tritt da aber etwas anderes hervor: die Verbundenheit zu seinen Wurzeln. Am Fuße des Jura-Gebirges, an der Grenze zur Schweiz, ist Fillon Maillet aufgewachsen, er lebt noch immer in der Region mit dem Käsekeller. Als er am vergangenen Dienstag zum ersten Mal Olympiasieger geworden war, da verdrückte Quentin Fillon Maillet Tränen vor den französischen Fernsehkameras, schickte Grüße an seine Familie, und auch nach seiner vierten Medaille nach vier Rennen hat man vor allem ein Wort sehr häufig gehört: "Danke".

Staatspräsident Macron übermittelt Glückwünsche

Quentin Fillon Maillet ist ein ausgesprochen höflicher Mensch, bei seinem ersten Olympiasieg offenbarte er auf dem Pressepodium gleich mal seine Gefühle, bevor überhaupt jemand eine Frage gestellt hatte. Es sind ja auch emotionale Spiele für ihn. Der 29-Jährige saugt gerade alles auf, was er kann. Silber gab es mit der Mixed-Staffel und im Sprint, Gold im Einzel und in der Verfolgung. "Das übersteigt meine Träume, meine wildesten Hoffnungen", sagt er. Kein Franzose vor ihm hat bei denselben Olympischen Winterspielen vier Plaketten gewinnen können. Schon die erste war Anlass für Staatspräsident Emmanuel Macron gewesen, Glückwünsche zu twittern, es war die erste für das Land bei den Spielen in Peking.

Frankreich hat sich die letzten Jahre nach einer Antwort gesehnt auf die Frage, wer Martin Fourcade beerben könnte, den großen Franzosen, der 2020 seine Karriere beendet hat. "Die Medien haben auf den neuen jungen Athleten gewartet. Es war nicht leicht, es gut zu machen", sagte Fillon Maillet, "aber jetzt sind wir ein sehr starkes Team." Der Mannschaftsgeist habe ihm geholfen, "heute hier zu sein". Mit Fourcade haben sie alle noch trainiert, auch Emilien Jacquelin, der Weltmeister in der Verfolgung von 2020. Ihm hatte man zugetraut, der Nachfolger von Fourcade werden zu können, in der Saisonvorbereitung brachte ihn aber ein Bruch des Handgelenks aus dem Rhythmus. Im Weltcup zog Fillon Maillet nun allen davon, mit fünf Siegen abseits der Staffeln und zwei weiteren Podiumsplätzen.

Detailansicht öffnen Unerbittlicher Skijäger: Quentin Fillon Maillet, hier in der Verfolgung über 12,5 Kilometer. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

In seinen frühen Jahren hat Fillon Maillet einen Spitznamen abbekommen, der ihn immer wieder einholt, er mag ihn nicht. Simon Fourcade hat ihn ihm verpasst: Morbac, die Filzlaus. Er soll dafür stehen, wie er sich in den Rennen an seine Gegner heftet und einfach nicht mehr ablässt. Als Wettkämpfer ist er unnachgiebig. Vor allem das direkte Duell liegt ihm. Als in der Verfolgung Schneestürme über die Schießanlage wehten, setzte er trotzdem 20 Treffer, von 58 Athleten ist das nur ihm und dem Italiener Lukas Hofer gelungen. "Beim Schießen geht es um Selbstbewusstsein, und das kommt von Tausenden von Wiederholungen", sagt er. Und wer Selbstbewusstsein hat, kann auch schnell schießen - noch so eine Qualität, die ihn gerade zum besten Biathleten macht.

Fillon Maillet weiß das selber, überhaupt darf man die Empathie für seine Mitmenschen nicht mit Zurückhaltung verwechseln. Er will jetzt schon noch mehr Medaillen einsammeln in China, sagte er nach dem Sprint, "ich will die Franzosen träumen lassen". Wobei er sich gleich darauf sogar korrigierte, eigentlich will er den ganzen Planeten träumen lassen.

2018 in Pyeongchang hatte er noch eine harte Zeit erlebt, kurz vor den Olympischen Spielen waren seine Freundin und der Schwiegervater an Krebs erkrankt, Letzterer starb später daran. Die Konzentration für seinen Sport konnte er kaum aufbringen, er landete auf den Plätzen 29, 44 und 48. "Wenn man solche Situationen überstanden hat, dann denkt man anders über Biathlon", sagte Fillon Maillet nun in Zhangjiakou, und auch: "Ich habe aufgehört, Angst zu haben." Angst am Schießstand, Angst vorm Versagen.

Fillon Maillet will seinen Sport prägen wie die Besten zuvor

Mit vier Jahren stand er schon auf Skiern, rauschte die Hänge hinunter, angeleitet von seinem Vater. Zum Biathlon kam er durchs Fernsehen, Salt Lake City 2002. Ihm eilt der Ruf nach, ein Perfektionist zu sein, den Schaft seiner Waffe baut er selber.

Martin Fourcade ist nach seinem Rücktritt dem Sport immer noch verbunden, in China ist er als Experte für das französische Fernsehen dabei - und immer einer der Ersten, der Fillon Maillet gratuliert -, es werden viele Umarmungen ausgetauscht in Zhangjiakou. "Er hat gesagt, dass er sich so für mich freut und stolz ist auf mich", berichtete Fillon Maillet nach dem Einzel, "Glückwünsche von ihm bedeuten mir sehr viel." Auch Ole Einar Björndalen, der die Chinesen trainiert, habe gratuliert, "das sind Leute, die mir sehr viel bedeuten. Sie wissen, wie viel Zeit und Anstrengung man reinstecken muss, um das zu erreichen." Es berühre ihn, sagte er noch, und, na klar: "Ich möchte ihnen noch mal danken."

Die Rolle, die Nummer eins zu sein, nimmt Fillon Maillet gerne an, er will seinen Sport prägen wie die Besten zuvor. Aber eines, das will er auch unbedingt: "Meine Eltern haben mir bodenständige Werte mitgegeben", sagte er, "ich will dieselbe Person bleiben, die in einem kleinen Dorf in Gerard aufgewachsen ist."