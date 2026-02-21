Abschied von Biathletin Franziska Preuß„Ich bin jetzt wirklich froh, dass dieses Kapitel geschafft ist“

Schießfehler, Strafrunden, Schneegestöber, das war jetzt alles nicht mehr wichtig. Franziska Preuß fiel ihrem Lebensgefährten Simon Schempp in die Arme, lange und innig hielten sie sich gedrückt, länger als alle anderen. Das war das Bild mit der vielleicht größten Symbolkraft dieses Samstags: Preuß und Schempp, die beide zu den weltbesten Skijägern zählten. Denen in diesem Moment bewusst wurde, dass dieser Lebensabschnitt nun auch für Franziska Preuß zu Ende ist – und ein neues Kapitel beginnt.