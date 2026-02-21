Schießfehler, Strafrunden, Schneegestöber, das war jetzt alles nicht mehr wichtig. Franziska Preuß fiel ihrem Lebensgefährten Simon Schempp in die Arme, lange und innig hielten sie sich gedrückt, länger als alle anderen. Das war das Bild mit der vielleicht größten Symbolkraft dieses Samstags: Preuß und Schempp, die beide zu den weltbesten Skijägern zählten. Denen in diesem Moment bewusst wurde, dass dieser Lebensabschnitt nun auch für Franziska Preuß zu Ende ist – und ein neues Kapitel beginnt.
Abschied von Biathletin Franziska Preuß„Ich bin jetzt wirklich froh, dass dieses Kapitel geschafft ist“
Lesezeit: 5 Min.
Eine Einzelmedaille bleibt Franziska Preuß auch im Massenstart verwehrt, doch bei ihrem Abschied spielt das keine Rolle. Über einen Wettkampf, an dem die olympischen Gesetze außer Kraft gesetzt werden.
Von Korbinian Eisenberger, Antholz
Franziska Preuß hat das erfolgreichste Jahr ihrer Biathlonkarriere hinter sich. Vor dem Weltcup in Ruhpolding spricht Deutschlands Sportlerin des Jahres über ihre Heimat, ihre Einsamkeit – und erzählt, was sie als Zimmergenossin von Laura Dahlmeier gelernt hat.
