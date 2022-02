Von Saskia Aleythe, Zhangjiakou

Johannes Thingnes Bö saß auf den Armen seiner Teamkollegen. Minuten zuvor herzten sich die Norweger noch im Zielkorridor der Biathlon-Arena in Zhangjiakou, so weit so normal für einen Olympiasieg. Ganz anders sah es dann beim Knipsen der Siegerfotos aus: Die, die sich gerade noch Wange an Wange über das erste Gold dieser Biathlon-Wettbewerbe der Peking-Spiele gefreut hatten, mussten nun Abstand halten von Bö: Der streckte seinen Arm aus, nach Marte Olsbu Roiseland, Tarjei Bö und Tiril Eckhoff, die nun nur noch ein kuschelndes Trio bildeten. Was für ein Anblick.