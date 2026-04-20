Rund eine Stunde vor Mitternacht begannen Nordrhein-Westfalens Olympia-Macher mit dem Feiern. Laut dem vorläufigen Zwischenergebnis hätten sich in den 17 beteiligten Städten der Initiative „KölnRheinRuhr“ rund zwei Drittel der Abstimmenden für eine Bewerbung ausgesprochen, teilten sie mit. Er sei platt und begeistert, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst, das sei ein historisches Ergebnis. Und es ist ziemlich genau die Zustimmungs-Quote, die vor einem halben Jahr auch der Rivale München erzielte.