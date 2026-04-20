Rund eine Stunde vor Mitternacht begannen Nordrhein-Westfalens Olympia-Macher mit dem Feiern. Laut dem vorläufigen Zwischenergebnis hätten sich in den 17 beteiligten Städten der Initiative „KölnRheinRuhr“ rund zwei Drittel der Abstimmenden für eine Bewerbung ausgesprochen, teilten sie mit. Er sei platt und begeistert, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst, das sei ein historisches Ergebnis. Und es ist ziemlich genau die Zustimmungs-Quote, die vor einem halben Jahr auch der Rivale München erzielte.
MeinungSommerspiele-Referendum in NRWJetzt beginnt die Zeit der Olympia-Lobbyisten
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 3 Min.
Nordrhein-Westfalen kann bei der Olympia-Begeisterung mit München mithalten, die „Leading City“ Köln fällt hingegen zurück. Die Referenden liefern zwei Botschaften – doch entscheidend wird etwas ganz anderes.
Deutsche Bewerbung um Sommerspiele:Gefangen in der Olympia-Matrix
München, Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr? Im nationalen Vierkampf um eine Olympiakandidatur geht es um den Spitzenplatz im neuen Bewertungssystem. Doch dieses ist nicht nur sehr kompliziert, sondern auch sehr dehnbar – sogar bis kurz vor der Entscheidung.
Lesen Sie mehr zum Thema