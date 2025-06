Kommentar von Johannes Aumüller

In dieser Woche beginnt also die nächste Etappe des neuesten deutschen Olympia-Versuchs. Alle vier interessierten Regionen haben ihre Pläne kundgetan, jetzt werden diese vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) geprüft – und zugleich intensiviert sich das Gebuhle der Kandidaten um die Gunst der Sportfunktionäre. In den nächsten Wochen lädt das Bewerber-Quartett die Vertreter der nationalen Fachverbände ein, um ihr jeweiliges Konzept zu diskutieren und zu promoten; erst München an diesem Mittwoch, dann Hamburg, Rhein/Ruhr und schließlich Berlin.