Zum Hauptinhalt springen

Deutsche Olympiabewerbung„KölnRheinRuhr“ will die Spiele – und fordert München heraus

Lesezeit: 6 Min.

Das Anliegen ist schon mal optisch groß plakatiert. Aber wie steht es um die Substanz der Rhein-Ruhr-Kampagne für die Bewerbung um Olympischen Sommerspiele?
Das Anliegen ist schon mal optisch groß plakatiert. Aber wie steht es um die Substanz der Rhein-Ruhr-Kampagne für die Bewerbung um Olympischen Sommerspiele? Rolf Vennenbernd/dpa

Das Votum in München war eindeutig – nun entscheiden rund vier Millionen Stimmberechtigte in NRW, ob sie Olympia wollen. Der Trend ist ebenfalls positiv. Aber lässt sich das IOC von Bochum, Oberhausen und Wuppertal begeistern?

Von Johannes Knuth

Eine Weltsensation haben die Olympiabewerber in Nordrhein-Westfalen in jedem Fall im Portfolio. Seit Wochen kämpfen sie in Köln und 16 umliegenden Städten für ihr Vorhaben, sich für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele zu bewerben, und in Köln wurde auf manchen Werbeplakaten zuletzt neben Speerwerfern, Fußballerinnen und Para-Basketballerinnen auch ein Eishockeyprofi erspäht. Was Fragen aufwirft: Wissen die Kölner etwa, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) künftig die eine oder andere Winterdisziplin in den Sommer transferieren wird? Oder ist das schlicht die raffinierte Zurschaustellung jener rheinischen Lebenskunst, den Ernst der Lage auch mal zu vergessen?

Zur SZ-Startseite

TU-Studie zur Bewerbung
:Was Olympische Spiele wirklich kosten könnten – und was sie München bringen würden

Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro: Kann München sich das leisten? Und würde es sich lohnen, so viel Geld auszugeben? Was für Sommerspiele an der Isar geplant ist und was Forscher raten.

SZ PlusVon Heiner Effern und René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite