Eine Weltsensation haben die Olympiabewerber in Nordrhein-Westfalen in jedem Fall im Portfolio. Seit Wochen kämpfen sie in Köln und 16 umliegenden Städten für ihr Vorhaben, sich für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele zu bewerben, und in Köln wurde auf manchen Werbeplakaten zuletzt neben Speerwerfern, Fußballerinnen und Para-Basketballerinnen auch ein Eishockeyprofi erspäht. Was Fragen aufwirft: Wissen die Kölner etwa, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) künftig die eine oder andere Winterdisziplin in den Sommer transferieren wird? Oder ist das schlicht die raffinierte Zurschaustellung jener rheinischen Lebenskunst, den Ernst der Lage auch mal zu vergessen?
Deutsche Olympiabewerbung„KölnRheinRuhr“ will die Spiele – und fordert München heraus
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Das Votum in München war eindeutig – nun entscheiden rund vier Millionen Stimmberechtigte in NRW, ob sie Olympia wollen. Der Trend ist ebenfalls positiv. Aber lässt sich das IOC von Bochum, Oberhausen und Wuppertal begeistern?
Von Johannes Knuth
TU-Studie zur Bewerbung:Was Olympische Spiele wirklich kosten könnten – und was sie München bringen würden
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