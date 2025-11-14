Der DOSB präzisiert das Verfahren, wie er im kommenden Jahr den nationalen Olympiakandidaten küren will. Doch in zentralen Punkten herrscht weiter keine Klarheit.

Anfang der Woche hatten die Vertreter der olympischen Spitzensportverbände ein wichtiges Rendezvous in der Zentrale des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Die Gäste wurden zwar freundlich gebeten, von Foto- und Filmaufnahmen abzusehen, um Vertraulichkeit zu wahren. Doch das, was ihnen der DOSB an neuer Kunde überbrachte in Sachen deutscher Olympiabewerbung, nahmen die Geladenen durchaus mit Wohlwollen entgegen – keine Selbstverständlichkeit nach all den Irrungen und Wirrungen der vergangenen Monate.