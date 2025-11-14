Anfang der Woche hatten die Vertreter der olympischen Spitzensportverbände ein wichtiges Rendezvous in der Zentrale des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Die Gäste wurden zwar freundlich gebeten, von Foto- und Filmaufnahmen abzusehen, um Vertraulichkeit zu wahren. Doch das, was ihnen der DOSB an neuer Kunde überbrachte in Sachen deutscher Olympiabewerbung, nahmen die Geladenen durchaus mit Wohlwollen entgegen – keine Selbstverständlichkeit nach all den Irrungen und Wirrungen der vergangenen Monate.
Olympia in DeutschlandVier Bewerber suchen den Passierschein O36
Lesezeit: 4 Min.
Der DOSB präzisiert das Verfahren, wie er im kommenden Jahr den nationalen Olympiakandidaten küren will. Doch in zentralen Punkten herrscht weiter keine Klarheit.
Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth
