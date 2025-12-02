Als sie in Berlin kürzlich mal wieder dafür warben, die Olympischen Sommerspiele in die Hauptstadt zu holen, boten sie eine Auswahl auf, die problemlos ein Fußball-Kleinfeldspiel hätte bestreiten können. Es saßen auf einem Pressepodium im Rathaus, mit angestrengten Mienen vor himmelblauer Wand: Kai Wegner, der Regierende Bürgermeister; Iris Spranger, Senatorin für Inneres und Sport; Kaweh Niroomand, Beauftragter und Gesicht der Berliner Olympiabewerbung; Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin; Markus Voigt, Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller; Alexander Schirp, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg; Svenja Brunckhorst, Olympiasiegerin vor einem Jahr mit den 3x3-Basketballerinnen und mittlerweile Managerin bei Bundesligist Alba. Und schon als Wegner zu Beginn, im Duktus eines verärgerten Rektors, offenbarte, er habe ein paar Dinge geradezurücken, war klar: Hier war eine Krisensitzung anberaumt.
Olympia-Bewerbung in NötenDit is Berlin
Lesezeit: 5 Min.
Sind bald nur noch drei nationale Olympia-Kandidaten im Rennen? Berlin hat mit schlechten Umfragen, einem fehlenden Referendum und der Finanzlage zu kämpfen. Doch die Verantwortlichen aus Sport und Politik geben sich trotzig.
Von Johannes Knuth
