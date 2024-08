Es gibt Orte, die sind gemacht für ikonische Bilder, und das Beachvolleyball -Stadion unterm Eiffelturm lieferte am Samstagabend welche, die jedes sporthistorische Buch schmücken werden. Um 23.09 Uhr, angestrahlt vom Flutlicht, das Wahrzeichen von Paris in den Nachthimmel ragend, sank Nils Ehlers in diesem Gemälde von einer Kulisse einfach zu Boden. Allerdings hatte Ehlers dabei seinen Kopf vor Trauer und Wut in die Hände gelegt. Sein Partner Clemens Wickler stand noch, dann ging er zu Ehlers hin und half ihm, wieder aufzustehen.

Ihre Gegner David Ahman und Jonatan Hellvig waren in diesem Moment Olympiasieger geworden, durch einen 2:0 (21:10, 21:13)-Erfolg über die Deutschen. 34 Minuten hatten sie für diesen Sieg nur gebraucht, am Ende konnten Ehlers und Wickler einem fast leidtun. „Die ganzen Fans, die uns so gepusht haben, so zu enttäuschen. Wir kriegen nichts auf die Platte“, sagte Ehlers niedergeschlagen bei Eurosport: „Das fühlt sich gerade sehr, sehr scheiße an.“ Wickler ergänzte ernüchtert: „Das war das schlechteste Spiel der Saison.“

Schnell und variabel wollten Ehlers/Wickler spielen – doch das Duo startet extrem nervös ins Finale

Ein einziges von zwölf Duellen mit den Schweden hatten die Deutschen zuvor erst gewonnen, und das war auch noch eher unbedeutend: 2023 beim Weltserien-Turnier in Tepic, Mexiko, in der Gruppenphase. Die bisher bitterste Niederlage: Europameisterschaft im selben Jahr in Wien, Viertelfinale, viel knapper als mit diesem 1:2 (26:24, 17:21, 14:16) konnten Ehlers und Wickler nicht ausscheiden. Beide Teams kennen sich gut, waren schon im gemeinsamen Trainingslager auf den Kanarischen Inseln, am Tag vor dem Olympiafinale haben sie noch gemeinsam im Sand geübt.

Im Endspiel von Paris würde es darauf ankommen, „das variable, schnell aufgezogene Angriffsspiel“ der Schweden zu erschweren, wie Bundestrainer Thomas Kaczmarek vor der Partie sagte. Das Rezept: druckvolle Aufschläge. Doch dann starteten Ehlers und Wickler extrem nervös, reihten Aufschlag- und Angriffsfehler in Serie aneinander, 0:3 stand es, dann 5:9, die Schweden bauten ihre Führung immer weiter aus. Bei 20:10 hatten sie den ersten Satzball, ein Spielstand, der einen Klassenunterschied aufzeigte. Und dann pfiff der Schiedsrichter Ehlers auch noch ein unsauberes Zuspiel ab.

Der Stil von Ahman und Hellvig hat mit klassischem Beachvolleyball nicht mehr viel zu tun – etabliert sich aber immer mehr

Wer im zweiten Satz dachte, es würde ein anderes Spiel, es würde spannender werden, der sah sich getäuscht. Die Schweden spielten einfach routiniert weiter, Ehlers und Wickler legten dagegen nie ihre Nervosität ab. 7:10 und 9:12, das waren noch die knapperen Rückstände im zweiten Satz. Auch die Statistiken sprachen alle für Schweden: Sie machten nur drei Aufschlagfehler, Ehlers und Wickler acht. Während den deutschen Duo zwölf Angriffsfehler unterliefen, machten Ahman und Hellwig gerade mal drei. Auch im Blockduell lagen die Schweden klar vorne, mit 4:1.

Auf dem Podium kommt das Lächeln zurück: Nils Ehlers und Clemens Wickler gewinnen Silber hinter den Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig. Bronze geht an das norwegische Duo aus Anders Mol und Christian Sörum (von links).

Ahman, 22, und Hellvig, 22, haben einen Stil geprägt, der mit dem klassischen Spiel im Sand nicht mehr viel zu tun hat, sich aber immer mehr etabliert. Es ist ein Freestyle-Beachvolleyball, den schnelle Sprungzuspiele oder Überkopfpässe prägen, was es dem Gegner extrem schwer macht, zu blocken. Oft nutzen sie bereits den zweiten Ballkontakt für Überraschungsangriffe. Mit diesem flexiblen System sind sie 2022 und 2023 Europameister geworden, 2023 gewannen sie WM-Silber. Nun folgte also die Krönung mit Olympiagold. Dabei mussten sie im Finale gar nicht so sehr auf ihr System bauen, die Deutschen machten es ihnen viel zu leicht.

Das Schöne an diesem Sport: Nach dem Finale feierten sie trotzdem alle zusammen, auf der Tribüne die Fans, im Sand die Gegner. Nach dem 108. und letzten Spiel dieses olympischen Turniers war dies auch eine Erkenntnis: Beide hatten gewonnen, die Favoriten Gold. Ehlers und Wickler Silber. Sie werden sich bald freuen über diese Medaille, mit der überhaupt nicht zu rechnen war.