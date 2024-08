Die Beach-Volleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann sind beim olympischen Turnier im Achtelfinale ausgeschieden. Das Duo aus Nordrhein-Westfalen verlor knapp 13:21, 21:17, 16:18 gegen Anastasija Samoilova/Tina Graudina (Lettland). Die deutschen WM-Dritten von 2022 gehörten bei den Spielen zum erweiterten Kandidatenkreis für eine Medaille. Nach zwei gewonnenen Auftaktspielen hatte das Duo auch das letzte Match in der Gruppenphase verloren. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann waren bereits nach der Vorrunde ausgeschieden. Müller und Tillmann hatten im Achtelfinale große Probleme gegen das Blockspiel von Graudina. Insgesamt fehlte die Konstanz. Im zweiten Satz kam das Duo deutlich besser in die Annahme und konnten den Druck auf die Lettinnen erhöhen. Müller gelangen selbst einige Blocks. Im engen entscheidenden Durchgang setzten sich dann nach hochklassigen Ballwechseln aber die Lettinnen wieder durch, obwohl Müller und Tillmann noch mehrere Matchbälle abwehren konnten. Damit verbleibt beim Beach-Volleyball nur noch eine deutsche Medaillenhoffnung: Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler treffen im Viertelfinale am Dienstag (17 Uhr) auf die Niederländer Stefan Boermans/Yorick de Groot. Jeweils 24 Paare bei den Männern und Frauen spielen bis 10. August um den Olympiasieg.