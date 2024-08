Allein diese Namen: George Souto Maior Wanderley, der Abwehrspieler. André Loyola Stein, der Blocker. Als Weltranglisten-Zweite sind die Brasilianer zum olympischen Beachvolleyballturnier am Eiffelturm nach Paris gereist, als WM-Dritte von 2022. André wurde 2017 Weltmeister. Das ist nun nicht gerade ein Traumgegner für die Deutschen Clemens Wickler und Nils Ehlers im Achtelfinale, dachte man vor dem Spiel. Doch dann erlebten George und André das reinste Desaster. 16:21 und 17:21 verloren sie die Partie auf dem prall gefüllten Center-Court am Sonntagmorgen, in keiner Sekunde des Spiels hatten sie eine Chance, gerieten immer schnell in Rückstand – und ergaben sich fast schon emotionslos den Deutschen. Bei denen klappte quasi alles, vier Blocks, neun erfolgreiche Abwehraktionen, es war ein Klassenunterschied.