Basketballerin Svenja Brunckhorst ärgert sich nach ihrer erzwungenen Entscheidung zwischen zwei Olympia-Wettbewerben über den Deutschen Basketball-Bund (DBB). „Unser Plan war bis vor Kurzem, an beiden Wettbewerben teilzunehmen“, sagte die 32-Jährige dem Tagesspiegel über sich und ihre Freundin Sonja Greinacher. „Doch dann hat der DBB dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben.“ Beide Sportlerinnen hatten sich mit dem Basketball-Nationalteam, aber auch für die Variante 3x3-Basketball für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Am Ende entschieden sie sich nun für letzteres. Die Vorrunde im klassischen Fünf-gegen-fünf findet in Lille statt, 3x3-Basketball auf dem Place de la Concorde im Zentrum von Paris.