Von Thomas Hahn, Saitama

Kevin Durant ist mittlerweile 32 Jahre alt, eine Institution im amerikanischen Profibasketball, ausgezeichnet mit fast jeder erdenklichen Ehre der Liga NBA, außerdem Weltmeister, Olympiasieger, Multimillionär, Fußballklub-Besitzer. Und trotzdem spürt er da unten auf dem Feld noch diese Freude am Gelingen, diese Sekundengenugtuung, wenn der Ball nach einem aufgegangenen Spielzug mit leisem Klatschen durch das Netz des Korbes fällt.

Zweites Viertel des Olympia-Finales gegen Frankreich. Das Spiel ist noch zu jung, um in irgendeine Richtung zu kippen. Bam Adebayo durchschneidet die französische Defense mit einem dieser schnellen, scharfen Pässe, auf die man erstmal kommen muss. Durant ist der Abnehmer, nimmt den Ball auf, versenkt den Korbleger zur 32:24-Führung, jubelt, als wäre die Vorentscheidung gefallen.

Die Amerikaner sind am Samstag in der Super-Arena von Saitama Olympiasieger im Basketball geworden mit einem 87:82-Sieg über Frankreich. Natürlich. Sie werden ja fast immer Olympiasieger im Basketball. An 19 olympischen Turnieren haben sie mit dem bei den Tokio-Spielen teilgenommen - 16 davon haben die USA gewonnen. Der Goldgewinn war im Grunde eine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, wie viele hochbegabte NBA-Kräfte sich für den Einsatz unter den Ringen hatten gewinnen lassen, ein Abbild internationaler Basketball-Normalität.

"Wir haben sicher wegen Details das Spiel verloren", sagt Frankreichs Kapitän Batum

Trotzdem ging von diesem Erfolg der NBA-Stars eine starke Botschaft aus an alle, die glauben, die aktuelle Generation hochbezahlter US-Berufsbasketballer arbeite eine olympische Aufgabe nur mit routinierten Ballpassagen ab. Kapitän Durant selbst stand für das Feuer, das diese Mannschaft nach einer Auftaktniederlage gegen den späteren Finalgegner Frankreich über die Runden und schließlich zu Gold brachte. Auch das Finale war eine Demonstration ihrer Kunst. Das US-Team zeigte: Basketball ist und bleibt ein amerikanisches Spiel.

Die Franzosen haderten. "Wir haben sicher wegen Details das Spiel verloren", sagte Kapitän Nicolas Batum und blickte auf das Endergebnis. "Nur fünf Punkte", trotz hoher Fehlerquote, "wir haben nicht mal unser bestes Spiel gezeigt." Mon Dieu, da war mehr drin, wollte er sagen. "Wir haben uns ins eigene Bein geschossen", befand der sehr enttäuschte Center Rudy Gobert. Und auch Trainer Vincent Collet beklagte zu viele leichte Ballverluste gegen die aufgerückte amerikanische Defense in der zweiten Spielhälfte. "Ich glaube, das hat uns am meisten wehgetan heute."

Detailansicht öffnen "Er macht Würfe, die nur er auf der Welt so machen kann" - Kevin Durant (rechts, im Duell mit Frankreichs Rudy Gobert) macht im olympischen Basketballfinale den Unterschied aus. (Foto: Aris Messinis/AFP)

Sie hatten recht, und doch hatte man während der Partie nie wirklich das Gefühl, als hätten die Franzosen eine Chance gegen die Hochbegabungen aus den Staaten. Vincent Collet, 58, ein akribischer Stratege, baut an seiner Mannschaft seit 2009, seit er den Job als Nationaltrainer übernommen hat. Spieler wie Batum oder Nando de Colo begleiten ihn seit dieser Zeit. Zusammen haben sie viele Medaillen gewonnen, eine Team-Kultur mit Automatismen und Zusammengehörigkeit aufgebaut.

Frankreichs Basketballteam ist ein langfristiges Projekt mit Wiedererkennungswert und auch mit einigen NBA-Profis. Und als es im ersten Gruppenspiel die USA 83:76 bezwang, sah es so aus, als wäre genau dieser gewachsene Mannschaftsgeist der entscheidende Vorteil gegen die eher kurzfristig zusammengestellte Auswahl von US-Head-Coach Gregg Popovich, dem Trainer-Urgestein und Präsidenten der San Antonio Spurs.

Tatsächlich hatten die US-Berufenen im ersten Spiel noch keinen Rhythmus. Sie wussten voneinander, wer sie waren, aber sie hatten so noch nie zusammengespielt. Außerdem waren Devin Booker, Khris Middleton und Jrue Holiday erst wenige Stunden vor dem Auftakt angereist, weil sie mit den Phoenix Suns (Booker) bzw. den Milwaukee Bucks (Middleton, Holiday) das NBA-Finale hatten bestreiten müssen, das Milwaukee gewann. Das Erstaunen war standesgemäß nach der Niederlage. Popovich grantelte. "Ich verstehe das Wort Überraschung nicht, damit disst man ja irgendwie das französische Team, als sollten wir sie mit 30 nochwas weghauhen", sagte er und belehrte: "Die Kluft der Begabung schrumpft jedes Jahr, weil es immer mehr Spieler auf der ganzen Welt gibt."

Mit dem US-Team kann niemand mithalten - die Kluft der Begabungen ist im Augenblick eben doch recht weit

Aber dann besannen sich die Amerikaner auf ihre Talente. Popovich setzte sie ohne verkopfte Konzepte zusammen und ließ die Kräfte wirken. Fortan gab es keine Probleme mehr. Die aggressive Defense, das Hochgeschwindigkeits-Passspiel, die Ballsicherheit. Niemand konnte mithalten, letztlich auch Frankreich nicht. "Sie machen im dritten Viertel immer mehr Druck", sagte Vincent Collet, "das wussten wir. Aber es zu wissen, ist das Eine, etwas dagegen zu tun, das Andere." Und über Kevin Durant sagte Rudy Gobert: "Wir haben versucht, es ihm wirklich schwer zu machen. Aber er ist Kevin Durant. Er macht Würfe, die nur er auf der Welt so machen kann."

Die Kluft der Begabungen ist im Augenblick eben doch recht weit. Und bei Olympia, vom Sender NBC mit viel Aufwand übertragen, scherzen die spielbereiten NBA-Amerikaner nicht. Die Franzosen sprachen sich Mut zu. Enttäuscht zu sein über Silber, das gefiel Nicolas Batum, der in der NBA bei den Los Angeles Clippers spielt. "Frustriert zu sein, ist befriedigend", sagte er, "das ist ein Zeichen. Vor fünf Jahren waren wir noch mit Platz fünf zufrieden." Das Team wächst, wer weiß, was es 2024 bei den Spielen in Paris kann.

Und die Amerikaner? Ausgelassenen Jubel haben sie nicht hinbekommen. Sie hüpften ein bisschen, sie legten sich die US-Fahne um die Schultern. Sie hatten geliefert, was man von ihnen erwartet hatte - kein Grund für lange Tänze. Eher für ein paar warme Gedanken.

"Wenn du Teil einer Mannschaft bist, die jede Sekunde wächst, das ist einfach toll", sagte Durant, "in jedem Spiel sind wir gewachsen." Es war sein drittes Olympia-Gold, nachdem er schon in London und Rio dabei war, und er sprach davon, wie sehr er diesen Prozess mag, bei dem Einzelkönner binnen eines Turniers zur Einheit werden. "Dir wird klar, es ist der Weg, der zählt. Du machst den Job und kriegst Gold. Aber wenn du diesen Weg gehst, das ist was ganz Besonderes." Man sah es Kevin Durant an: Er war sehr zufrieden.