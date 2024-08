Von Holger Gertz, Paris

Bercy glühte. Nicht nur, weil es am vorletzten Wettkampftag mal wieder ordentlich heiß war in Paris. Das Viertel Bercy, mit seinem berühmten Sport- und Kulturtempel, der Bercy Arena, war eines der emotionalen Zentren dieser Spiele, mit einem Topangebot in der Halle und draußen. In der Halle: erst die Turnstars um Simone Biles, dann die Basketballer. Vor der Halle: Bistros und Cafés, in denen die Olympiafans all die Sensationen, die sie in der Arena erlebt hatten, nachbesprechen und gemeinsam verarbeiten konnten. Und dann noch auf eine Zigarette unter die Johnny-Hallyday-Statue: ein ausgestelltes Harley-Davidson-Motorrad, das liebste Fortbewegungsmittel des Rockstars, der hier in Bercy rund hundert Konzerte gespielt hat.