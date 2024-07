Basketball : Stephen Curry ist elektrisiert von Paris

Die US-Basketballer bringen NBA-Glanz zu Olympia: Stephen Curry und Kevin Durant sprechen über die Mission Gold, so mancher fühlt sich an das „Dream Team“ von 1992 erinnert. Curry nutzt die Bühne auch, um eine politische Botschaft an Kamala Harris zu senden.

Von Saskia Aleythe