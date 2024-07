Angeführt von WNBA-Spielerin Satou Sabally haben die deutschen Basketballerinnen bei ihrer Olympia -Premiere für eine große Überraschung gesorgt. Gegen Europameister Belgien gewann das deutsche Team am Montag in Lille mit 83:69 (46:25) und machte damit einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde in Paris.

Sabally, die wegen einer Schulteroperation monatelang hatte pausieren müssen, war mit 17 Punkten beste Werferin in der deutschen Mannschaft, die sich erstmals überhaupt für Olympische Spiele qualifiziert hatte. Zudem punkteten die beiden WNBA-Spielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich sowie Youngster Frieda Bühner und Point Guard Alexis Peterson zweistellig. Nyara Sabally musste gegen Ende nach einem Zusammenprall mit Mitspielerin Fiebich aber ausgewechselt werden. Im zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Donnerstag (11 Uhr) auf Japan. Letzter Gegner in der Vorrunde ist dann am Sonntag Topfavorit USA.

Zwei deutsche Leistungsträgerinnen fehlen wegen des 3x3-Wettbewerbs

Das deutsche Team zeigte bei seiner Olympia-Premiere von Anfang an keine Nerven. Topspielerin Satou Sabally war rechtzeitig für den Auftakt im Stade Pierre-Mauroy fit geworden, nachdem sie sich am Tag zuvor noch unwohl gefühlt hatte. Die Regie im ersten Viertel übernahm aber Fiebich. Die 24-Jährige vom US-amerikanischen WNBA-Club New York Liberty traf früh zwei wichtige Dreier und sorgte so für etwas Ruhe in der überwiegend mit belgischen Fans besetzten Arena.

Detailansicht öffnen Die erst kürzlich eingebürgerte Alexis Peterson und die deutschen Basketballerinnen gewinnen ihr erstes Olympiamatch überhaupt. (Foto: -/AFP)

Deutschland steckte auch das Fehlen der langjährigen Leistungsträgerinnen Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher problemlos weg. Das Duo hatte sich auch im 3x3 für Olympia qualifiziert und musste sich für einen Wettbewerb entscheiden. Schweren Herzens fiel die Wahl auf das 3x3 in Paris - auch weil der Deutsche Basketball Bund (DBB) in der kurz vor Olympia eingebürgerten Amerikanerin Peterson qualitativ hochwertigen Ersatz auf der Point-Guard-Position fand.

Belgien holt auf – aber das deutsche Team übersteht die kritische Phase

Brunckhorst und Greinacher konnten die Partie so beruhigt von Paris aus verfolgen, wo sie am Dienstag gegen die USA in den 3x3-Wettbewerb starten. Denn schon zur Pause hatte sich die deutsche Mannschaft in der Höhe völlig überraschend mit 21 Punkten abgesetzt. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Belgierinnen zunächst Tempo und Intensität und verkürzten den Rückstand innerhalb weniger Minuten auf elf Punkte (36:47). Das deutsche Team überstand die kritische Phase aber mit Bravour und zog wieder auf 55:36 davon.

Doch allmählich ließen die Kräfte im deutschen Team, das überwiegend in einer Neuner-Rotation spielte, nach. Vor dem Schlussabschnitt betrug der Vorsprung dennoch weiter 18 Punkte. Zudem übernahm Talent Bühner, 20, Verantwortung und stellte so den unerwarteten Erfolg sicher.