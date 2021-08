Von Claudio Catuogno, Izu

Weltrekord! Weltrekord! Weltrekord! So hallte es durchs Velodrom von Izu! Und die Frage, welche vier Frauen auf welchen vier Rennmaschinen einen davon aufstellen konnten, die hing am Montag und Dienstag nicht nur von der Kraft in ihren Beinen und vom Einhalten der Ideallinie ab. Sondern auch von der Reihenfolge, in der sie losfahren durften. Kaum war ein Weltrekord da, war er auch schon wieder weg. Eine Inflation der Bestmarken.

4000 Meter, 16 Runden waren in der Mannschaftsverfolgung zu absolvieren. Am Ende: iegten die Deutschen. Mit einem letzten Weltrekord - 4:04,242 Minuten -, der die vorherigen Weltrekorde noch feiner pulverisierte, und der auch kundigen Beobachtern fast die Sprache verschlug. Etwa der besonders kundigen Beobachterin Kristina Vogel, Doppel-Olympiasiegerin von 2016. "Oh mein Gott, in was für einer Zeit", sagte sie, jetzt als ZDF-Expertin, "ich hätte niemals gedacht, dass das in den Mädels überhaupt steckt."

Aber es steckte in den Mädels: Franziska Brauße, 22, aus Eningen, Lisa Brennauer, 33, aus Durach, Lisa Klein, 25, aus Erfurt und Mieke Kröger, 27, aus Bielefeld sind jetzt Olympiasiegerinnen in der Mannschaftsverfolgung - einer Disziplin, die bei den Frauen seit 2012 olympisch ist, und in der 2012 und 2016 jeweils Großbritannien vor den USA und Kanada gewonnen hatte.

Drei Weltrekorde in der Mannschaftsverfolgung innerhalb weniger Stunden

Ein Blick also hinein in die neue Zahlenwelt des Bahnradsports: Vor diesem Wettkampf in Izu hatten die Britinnen die Rekordzeit gehalten, 4:10,236 Minuten. Doch schon in der Qualifikationsrunde am Montag waren drei Quartette schneller: Deutsche, Britinnen, Amerikanerinnen. Nur, weil Brauße, Brennauer, Klein und Kröger als Erste dran waren mit ihren 4:07,307 Minuten, blieb den anderen ein Rekord verwehrt. Dann die vier Vorläufe am Dienstag: Hier blieben sechs der acht Teams unter der alten Bestzeit, die Schnellsten waren zunächst die Britinnen (4:06,748, Weltrekord), dann die Deutschen (4:06,159, Weltrekord). Und dann eben dieses furiose Finale: 4:04,242 Minuten. Weltrekord.

Es wäre vielleicht noch ewig so weitergegangen, aber jetzt war der Wettkampf zu Ende. Lisa Brennauer hob ihr Rad in die Luft wie einen Pokal, Lisa Klein schlug ungläubig die Hände vors Gesicht, die anderen umarmten sich. Und der Bundestrainer André Korff musste erst mal durchatmen: "Wir sind mit dem Anspruch hergekommen, eine Medaille zu gewinnen", sagte er, bei der WM 2020 in Berlin hatten sie bereits Bronze geholt. Und jetzt diese Dominanz? "Der Frauen-Radsport hat einen enormen Hype bekommen", sagte Korff, "alles ist professioneller geworden."

Aber die Frage blieb trotzdem, nach dieser Weltrekord-Show: Waren da alle in den Bahnradzaubertrank gefallen? Oder hatte auch die Bahn selbst etwas damit zu tun, dass es so schnell wurde? Und die Rennräder? Der Reihe nach.

Die Bahnen werden "als Plattform für Spitzenleistungen" gefertigt

Ein Anruf in Münster, wo seit Montag auch der Architekt Ralf Schürmann vor dem Livestream sitzt: "Fantastisch!", sagt er am Telefon. "Dafür fertigen wir diese Bahnen so - als Plattform für Spitzenleistungen." Seit drei Generationen bauen die Schürmanns Holzbahnen in Velodrome hinein, mehr als 130 sind es inzwischen weltweit. Jene in Izu ist jetzt zehn Jahre alt, und "klar", sagt Schürmann, "auf höhere Geschwindigkeiten ausgelegt". Aber: "Wir können sie ja nicht bergab bauen." 14 Container wurden damals nach Yokohama verschifft, 2500 Quadratmeter Sibirische Fichte - würde man die Bretter hintereinanderlegen, ergäbe sich eine Strecke von 60 Kilometern. Alles in Westfalen vorgefertigt und in Izu binnen sechs Wochen zusammengenagelt, mit 250 000 Nägeln.

Und Ralf Schürmann ist da am Bildschirm nun etwas aufgefallen: "Sehen Sie die schöne Patina? Leicht speckig in den Kurven, da hat sich der Staub ins Holz reingearbeitet im Laufe der Jahre." Eine Bahn, sagt Schürmann, "ist immer am Anfang schnell, und dann nach ungefähr zehn Jahren noch mal." Das hat sich also gut getroffen, pünktlich zu Olympia.

Detailansicht öffnen Ein Bahn wie gemacht für neue Bestmarken: In der Mannschaftsverfolgung sorgte das deutsche Team gleich mehrmals für einen Weltrekord. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Noch mehr Details zu diesem Olympiasieg kann aber Ronny Hartnick berichten, der stellvertretende Direktor des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin, Spezialgebiet Radsport. Wenn man ihn am Anfang des Telefonats fragt, ob denn die Räder seit 2016 noch mal leichter geworden sind, hat man die Komplexität der Sache nur unvollständig erfasst. Zwar sind die Ingenieure inzwischen tatsächlich nahe dran am vorgeschriebenen Mindestgewicht von 6,8 Kilo, aber vor allem, sagt Hartnick, geht es um die "Positionsoptimierung der Sportlerinnen auf dem Rad", also um weniger Luftwiderstand. Dafür haben sie extrem viel Zeit im Windkanal verbracht, sie experimentieren mit der Oberfläche der Rennanzüge ("besser genäht oder besser geklebt?"), sie haben eine neue Gabel entwickelt, "die die Gesamtumströmung des Rads noch mal signifikant reduziert". Und wo ihnen auch "ein richtiger Sprung gelungen ist" seit Rio, so Hartnick, das sind die neuen Lenker. Die kommen jetzt individuell für jede Fahrerin aus dem 3D-Drucker, abgestimmt auf jeden einzelnen Muskel und Knochen, "da passt jetzt kein Blatt mehr dazwischen."

Man könnte jetzt weitermachen mit den neuen Kettenblättern, den neuen Kettenfetten, den Winkeln der Kohlefaserschichten im Rahmen - aber die Sache ist ja längst klar: Dieser Sport ist eine Materialschlacht. Und die Deutschen führen sie mit an.

Aber am Ende müssen dann vier Frauen die Rennmaschinen mit der Kraft ihrer Muskeln beschleunigen. Und deshalb hat man dann am Ende in Izu doch ihnen die Goldmedaillen umgehängt. "Das ist Gänsehaut, da oben zu stehen", sagte Lisa Brennauer. "Es ist der Wahnsinn, das müssen wir erst mal realisieren." Und Lisa Klein: "Wir haben einen enormen Willen, einen super Zusammenhalt und richtig gute Laune. Das hat es uns hier einfacher gemacht."

Im Hintergrund glänzte die speckige Bahn aus Westfalen, und im Innenraum des Ovals lehnten die Räder mit den drei großen Buchstaben auf dem Rahmen: FES.