Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat mit einem weiteren Weltrekord erstmals olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung gewonnen. Franziska Brauße (Metzingen), Lisa Brennauer (Kempten), Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld) setzten sich im Finale über 4000 m in 4:04,242 Minuten gegen Großbritannien durch.

Es war der erste Olympiasieg für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Wettbewerben im Izu Velodrome. Bronze ging an die USA. Bereits in der Qualifikation hatte der deutsche Vierer einen Weltrekord aufgestellt - und diesen dann auf dem Weg ins Finale sogar noch einmal unterboten.

So erreicht das deutsche Team die erste olympische Medaille im Ausdauerbereich auf der Bahn seit dem dritten Platz von Judith Arndt in der 3000-Meter-Einerverfolgung 1996 in Atlanta. Am Montag hatten Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich bereits Silber im Teamsprint gewonnen.

Mehr dazu in Kürze.