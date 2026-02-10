Eine kleine Runde drehte Emma Aicher im Ziel, um zum Halten zu kommen, und noch bevor sie abgeschwungen hatte, lag ihr schon Kira Weidle-Winkelmann in den Armen. Einen wilden Tanz durch die Tore hatte Aicher absolviert, mit fliegendem Zopf, den Schal zwischen den Lippen, war sie die Piste hinabgedonnert. Der Rückstand von 0,7 Sekunden, den ihr die Gefährtin am Start mitgegeben hatte, stob dahin wie Pulverschnee. Nur zwei Tage nach dem zweiten Platz in der Olympiaabfahrt in Cortina d’Ampezzo hat Emma Aicher am Dienstag auf der Tofana ihre zweite Silbermedaille gewonnen, diesmal als Slalomfahrerin im Duett mit Weidle-Winkelmann, die in der alpinen Kombination die Abfahrt übernommen hatte.
Silber in der Team-KombinationEin Wimpernschlag an Gold vorbei
Lesezeit: 3 Min.
Nach 0,04 Sekunden in der Abfahrt fehlen Emma Aicher diesmal 0,05 Sekunden, um mit Kira Weidle-Winkelmann zum Sieg in der Team-Kombination zu fahren. Sie gewinnt nach dem schnellsten Slalom des Tages ihre zweite Silbermedaille dieser Spiele.
Von Barbara Klimke, Cortina d'Ampezzo
Eiskunstlauf-Trainerin Tutberidse:Die umstrittenste Figur der Peking-Spiele ist wieder da
Eteri Tutberidse spielte vor vier Jahren eine zentrale Rolle im Dopingskandal um die damals 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Walijewa. Nun trainiert sie einen Georgier – und wird gleichzeitig zur unerwünschten Person erklärt.
Lesen Sie mehr zum Thema